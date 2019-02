El judici obre la portada del 'Financial Times': la vista de l'1-O a la premsa internacional

Segueix el judici al Procés en directe

L'arrencada del judici del Procés ha estat present en les portades i informacions de la premsa internacional.

"El catalans van a judici per la demanda de secessió"

'The Financial Times'

El diari 'Financial Times' és un dels que li dona més rellevància: ha reservat part de l'espai de la seva portada d'avui a una foto dels líders independentistes a l'interior de la sala del judici. La imatge va acompanyada del titular 'Catalans go on trial over secession bid' ('Els catalans van a judici per la demanda de secessió'). Ja en l'edició digital, el diari assenyala que els acusats s'enfronten a penes superiors als 25 anys pel seu paper en el "fallit procés d'independència". A més, la notícia, que recull que s'ha qüestionat la imparcialitat del Suprem, mostra una imatge d'una dona protestant amb un cartell en què es pot llegir "Quan la injustícia es converteix en llei, la rebel·lió és un deure", una frase de Thomos Jefferson.

"Un error terrible"

'Independent'

El diari britànic dedica un editorial al judici, que qualifica d'"error terrible". Amb el títol "El judici espanyol als separatistes espanyols és pitjor que una atrocitat, és un error terrible", el diari assegura que el judici, que pot comportar penes superiors als 25 anys, "hauria de ser inimaginable" en un país que forma part de la Unió Europea. A més, remarca que la resposta del govern espanyol a les demandes d'independència, que s'han caracteritzat per ser pacífiques, ha sigut "vergonyosa".

"El judici més important d'Espanya des del retorn a la democràcia"

'The Guardian'

Pel que fa al diari britànic 'The Guardian', tot i que el judici no apareix en portada, sí que forma part de les informacions de la seva secció d'internacional. El mitjà assenyala que es tracta del "judici més important d'Espanya després del retorn a la democràcia" i acompanya la peça amb la mateixa foto que utilitza el 'Financial Times' per il·lustrat la seva portada.

El mitjà titula remarcant que els advocats de la defensa han qualificat el judici de "vodevil".

"Inici del judici històric dels dirigents independentistes catalans"

'L'Echo'

El diari belga 'L'Echo' també obre portada amb el judici, al qual qualifica d'històric, i dues imatges: una dels líders independentistes dins del Suprem i una altra de les manifestacions en suport als acusats. A més, en la seva informació sobre la causa assegura que "l'ombra de Carles Puigdemont, refugiat a Bèlgica, planarà durant tot el judici".

L'article es pregunta si realment hi va haver una revolta violenta i analitza quines conseqüències pot tenir el judici per al govern de Pedro Sánchez.

"Els independentistes catalans al banc del acusats"

'Clarín'

El diari argentí atorga la meitat de la seva portada a la imatge de l'inici del judici i afirma que "l'inici del procés oral va elevar la tensió política pel conflicte secessionista". A més, la crònica del primer dia de judici remarca que es tracta del procés judicial més mediàtic dels últims anys i recull les paraules de Jordi Turull en què apuntava que no s'ha d'amagar de res. "Si hi hagués justícia, aniria molt tranquil", confessava.

El diari, a més, fa un complement en què es repassa la trajectòria de cada un dels acusats.

"El Suprem està sota una gran pressió per demostrar que és imparcial"

'The New York Times'

Tot i que el judici no apareix a la porta del principal diari nord-americà, el 'New York Times' informa en la seva edició digital sobre el procés judicial i fa èmfasi en el fet que el Suprem està en una situació de gran pressió per demostrar que és un tribunal imparcial i que està per damunt de les ingerències polítiques. A més, com fan altres mitjans internacionals, es fixen en com podria afectar el judici al govern de Sánchez.