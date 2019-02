Un centenar d’investigats més per l’1-O

La macrocausa del 13

El que va començar amb una denúncia de l’advocat Miguel Durán contra l’exjutge i exsenador d’ERC Santi Vidal -que en diverses conferències va assegurar que el Govern tenia accés a les dades fiscals dels catalans- s’ha convertit en una macrocausa amb més d’una quarantena d’investigats -un any i mig després de començar encara no hi ha cap recompte oficial del nombre exacte de persones encausades-. La causa del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona és el pilar del processament dels líders independentistes al Suprem: els informes de la Guàrdia Civil que han nodrit la causa són els mateixos que s’han remés al magistrat Pablo Llarena, i l’escorcoll ordenat pel jutjat el 20 de setembre del 2017 a diferents edificis del Govern, entre els quals la conselleria d’Economia, és el fonament de la violència que hi veuen les acusacions per parlar de rebel·lió. Tot i això, el jutge que portava el cas, Juan Antonio Ramírez Sunyer -que va morir el 4 de novembre-, no va admetre que investigava el referèndum fins més d’un any i mig després d’obrir la causa.

Aquesta és una de les presumptes irregularitats que han denunciat les defenses, però no l’única: a principis d’any, l’advocat de dos excàrrecs del Govern investigats en el cas va impugnar el repartiment de la denúncia inicial que va provocar l’obertura de la investigació i va demanar la seva nul·litat perquè entenia que no s’havien seguit les normes de repartiment. El recurs va acabar desestimat pel deganat, tot i que va destapar que durant anys aquestes normes havien estat mal explicades.

Ara, la jutge que ha assumit la causa després de la mort de Ramírez Sunyer té el repte d’assumir una causa que suma milers de folis i de concloure-la. De moment no en formaran part dos dels principals encausats, el diputat d’ERC al Parlament i ex número dos d’Economia Josep Maria Jové, i l’exsecretari d’Hisenda i també diputat republicà Lluís Salvadó. Com que tots dos són aforats al Parlament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat tramitar la seva part de la causa.

La violència policial de l’1-O

Gairebé 700 ciutadans van denunciar lesions per les càrregues policials de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional l’1-O. Les denúncies han tingut una evolució diferent en funció del jutjat. El que centralitza els ferits a la capital catalana, el jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona, és el que té més policies investigats, un total de 33. També és l’únic que inclou una investigació contra un lesionat. Es tracta de Roger Español, l’home que va perdre un ull a causa de l’impacte d’una pilota de goma a l’Escola Ramon Llull de Barcelona i a qui també s’investiga per haver llançat presumptament una tanca contra els agents abans de ser ferit.

L’Audiència de Barcelona, que és l’organisme que haurà d’acabar jutjant els policies si són processats, s’ha pronunciat ja dues vegades sobre el dispositiu. Primer va parlar d’“excessos policials” en les càrregues de la Guàrdia Civil en una escola del Bages i després va emetre una altra resolució avalant únicament els cops de porra dels agents contra els ciutadans que es concentraven a la porta del centre en entendre que els guàrdies civils en aquest cas sí que havien de colpejar-los per complir amb la seva missió d’impedir la votació.

El TSJC reprèn una part de la instrucció

Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va centralitzar les principals causes contra el Procés: va condemnar l’expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau per desobediència pel 9-N, i va començar a tramitar la querella de la Fiscalia contra l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell per l’1-O. Però finalment el TSJC va acabar passant al Suprem totes les causes, inclosa la de Forcadell, processada ara per rebel·lió.

Últimament aquest tribunal ha recuperat el seu paper. D’una banda, el Suprem va traspassar-li part de la causa tramitada pel magistrat Pablo Llarena perquè jutgi els membres sobiranistes de la mesa del Parlament i l’exdiputada de la CUP Mireia Boya per desobediència. De l’altra, també ha assumit la investigació contra els diputats d’ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, que fins ara formaven part de la macrocausa de l’1-O del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona. El TSJC també va assumir la instrucció que afectava el conseller d’Interior, Miquel Buch, i l’alcaldessa de Vilanova, Neus Lloveras, pel seu paper al capdavant de l’ACM i l’AMI durant l’1-O que ha acabat arxivant perquè no hi veu delicte.

La Sindicatura Electoral, pendent de judici

El setembre del 2017 la Fiscalia va querellar-se contra els cinc juristes i politòlegs que integraven la Sindicatura Electoral de l’1-O i el Tribunal Constitucional va augmentar la pressió imposant-los multes diàries d’entre sis i dotze mil euros si no plegaven. Finalment l’organisme es va acabar dissolent perquè considerava que havia pogut acabar els seus treballs de cara a l’1-O. Tot i així, el procés judicial contra els seus integrants va continuar. La jutge del cas va desestimar el delicte de malversació que inicialment defensava la Fiscalia però va processar els exsíndics. El ministeri públic demana per a ells dos anys i nou mesos de presó.

El cas de rebel·lió contra Trapero a l’Audiència Nacional

On va començar la causa per rebel·lió contra el Govern, a l’Audiència Nacional, s’hi ha quedat només el procediment contra el major dels Mossos Josep Lluís Trapero, l’exdirector general de la policia catalana Pere Soler, l’ex secretari general d’Interior Cèsar Puig i la intendent Teresa Laplana. La investigació ha passat per diferents fases tot i que va començar centrant-se en els fets del 20 de setembre davant la conselleria d’Economia i focalitzada en Trapero i Laplana, presumptament autors d’un delicte de sedició. L’exresponsable del cos policial va comparèixer el 6 d’octubre davant la jutge instructora, Carmen Lamela, i va assegurar que l’actuació dels Mossos el 20-S va ser “responsable”. Intentar que els agents arribessin als cotxes que tenien aparcats al carrer hauria sigut “suïcida”, va apuntar. Juntament amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Trapero va tornar a acudir a l’Audiència Nacional el 16 d’octubre, el dia que l’expresident de l’ANC i el líder d’Òmnium van ingressar a Soto del Real. El major dels Mossos va assenyalar aquell dia que un atestat policial relatiu a l’1 d’Octubre aportat de nou a la causa era “en gran part fals i molt parcial”. Va afirmar que la policia catalana va fer “tot el possible” per complir la resolució del TSJC, que demanava “paciència, contenció i que es garantís la pau social”. No va ser fins al 19 de febrer que Lamela va atribuir un altre delicte de sedició a Trapero per l’1-O i el va citar per tercera vegada a declarar el 23 de febrer. Uns dies més tard, el 28 de febrer, la magistrada va imputar també Puig i Soler pels mateixos fets. El 5 d’abril els va processar a tots per organització criminal i sedició. El 2 de novembre la Fiscalia va presentar les conclusions provisionals i va elevar els fets a rebel·lió: demana 11 anys de presó per a Trapero, Soler i Puig, i 4 per a Laplana. Els pròxims dies el tribunal decidirà sobre la seva competència per jutjar els quatre processats, en un judici que es preveu d’aquí uns mesos, quan hagi acabat el del Suprem.

Cada vegada menys alcaldes investigats

L’ex fiscal general de l’Estat José Manuel Maza -que va morir el 18 de novembre del 2017- va ordenar als representants del ministeri públic a Catalunya querellar-se contra els 712 alcaldes que havien donat suport al referèndum. Inicialment es van obrir totes les investigacions, però finalment el ministeri públic ha anat valorant cas per cas.

Després de prorrogar les investigacions en diverses ocasions, en els últims mesos s’han arxivat una vintena de procediments, la majoria perquè s’ha considerat que no hi ha prou proves que els alcaldes “participessin directament” en l’organització de l’1-O. Tot i així, encara hi ha almenys una seixantena d’investigats a tot Catalunya, tot i que la Fiscalia no ha proporcionat fins ara cap recompte exacte.

El setembre passat la Fiscalia també va arxivar el cas dels 167 alcaldes que havien viatjat a Bèlgica a donar suport a Carles Puigdemont perquè va arribar a la conclusió que els desplaçaments no es van pagar amb diner públic.