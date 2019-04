Jordi Cuixart anuncia que tornarà a ser pare

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha anunciat aquest dimarts, coincidint amb la diada de Sant Jordi, que tornarà a ser pare amb la seva parella, Txell Bonet. "Cap presó ni repressió aturarà les ganes de continuar construint la nostra família, i amb la meva companya no renunciem a creure en la bellesa de la vida. És per això que tots dos som molt feliços amb l’arribada aquest setembre d'un nou fill, que ens omple d'esperança i il·lusió", ha dit Cuixart en una piulada a Twitter.

El president d’Òmnium, com l'expresident de l’ANC, va ser empresonat per ordre de la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela el 16 d’octubre del 2017 i ja no n'ha sortit. Està acusat de rebel·lió per la Fiscalia pel seu paper de lideratge en les mobilitzacions independentistes, sobretot en la del 20 de setembre del 2017 per protestar contra els escorcolls a la Generalitat pel referèndum. Va ser traslladat a Lledoners el 4 de juliol del 2018. Des de l'1 de febrer del 2019 torna a ser a Soto del Real per afrontar el judici.