"El judici posa a prova els tribunals espanyols": la vista de l'1-O a la premsa internacional

Com ha passat amb la majoria de dies històrics del Procés, el judici al Procés s'ha fet un lloc als principals mitjans internacionals, molts dels quals estan acreditats per seguir la causa a Madrid. Tots assenyalen la transcendència de les sessions que arrenquen aquest dimarts al Tribunal Suprem.

"El judici posa a prova els tribunals espanyols"

BBC

La BBC assegura en un article que "el judici per rebel·lió posa a prova els tribunals espanyols". La peça inclou declaracions al mitjà de Jordi Sànchez i també d'Oriol Junqueras, que assegura que el que es persegueix amb aquesta causa és una "ideologia" i la "dissidència política", i sentencia: "És un judici a la democràcia [...] Crea un precedent perillós per a tot Europa".

La BBC explica que el govern espanyol ha defensat el procés judicial i ha insistit que hi haurà un "judici just", i destaca que el món estarà vigilant que això sigui efectivament així. Les declaracions de Sànchez denuncien problemes de base: "Els jutges van ser triats pels partits polítics per poder controlar-los i imposar un resultat predeterminat", diu, i deixa clar que el judici té "objectius polítics".

"Un judici com no ha viscut mai Espanya"

'The New York Times'

"Es tracta d'un judici diferent de qualsevol altre que Espanya hagi viscut, sobre un conflicte que va submergir el país en una crisi constitucional i va amenaçar amb dividir-lo: els líders del moviment independentista català compareixen al Tribunal Suprem aquesta setmana per enfrontar-se a càrrecs criminals, inclosa la rebel·lió i la violació d'ordres judicials", diu un article al prestigiós diari nord-americà 'The New York Times' publicat dilluns pel corresponsal a Madrid Raphael Minder.

El text destaca que l'expresident Carles Puigdemont no seurà al banc dels acusats perquè està en un "exili autoimposat" a Bèlgica, i s'explica que el seu successor, Quim Torra, ha expressat el seu compromís de continuar treballant per la independència tot i el judici però que no té un "full de ruta" per aconseguir-ho. Minder destaca que el judici acabarà previsiblement al Tribunal Europeu de Drets Humans i recorda, com a possible desenllaç polític, l'opció dels indults defensada per la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.

"Un acte alarmant de la repressió estatal": carta de Carles Puigdemont

'The Guardian'

A més de les diverses peces amb què el diari britànic 'The Guardian' explica aquest dimarts "el judici als separatistes catalans" que presidia aquest matí de dimarts la portada de la seva web, la cobertura del rotatiu inclou també una carta oberta del president català Carles Puigdemont, a la secció d'opinió, titulada "El judici dels separatistes catalans a Espanya és un acte alarmant de repressió estatal".

"Aquest judici és un error enorme que dificulta encara més una solució política", diu Puigdemont, en què explica el referèndum de l'1-O i la violència policial contra els votants. Una repressió policial que, diu, "ha deixat una ferida oberta que no es guarirà en generacions". "Estic convençut que només tancant aquesta ferida oberta i posant fi a la repressió es crearan les condicions per a la resolució d'aquest conflicte", diu Puigdemont.

L'expresident envia també "un missatge als demòcrates del món que estan preocupats per la deriva autoritària" de l'estat espanyol per oferir de nou "diàleg polític, des del reconeixement i el respecte mutu, com a únic camí en les relacions entre Catalunya i Espanya".

"Un procés contra la democràcia", carta de Jordi Cuixart

'Le soir'

Per la seva banda, el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, signa avui una carta al diari francès 'Le Soir' en què qualifica aquest judici de "procés contra la democràcia". "Avui soc el pres polític d'un sistema jurídic-executiu espanyol heretat del franquisme. Sí, a Espanya el franquisme no està mort. Al contrari, va sobreviure a la transició democràtica i es van mantenir els òrgans jurídics carregats d'excepcions per jutjar la dissidència política", diu Cuixart, que insisteix en defensar que no hi va haver "violència" en les manifestacions catalanes i per tant no és possible aplicar el delicte de rebel·lió.

Cuixart insisteix en denunciar la "repressió" policial, política i judicial del govern espanyol contra un moviment democràtic i pacífic, i assegura que els càrrecs en contra seva i de la resta d’acusats són "una pura invenció".

"La crisi catalana encara és determinant per a Espanya"

'Bloomberg'

'Bloomberg', per la seva banda, assegura que "la crisi catalana encara és determinant per a Espanya mentre comença el judici als separatistes". "El drama de Catalunya desplega un nou estadi aquest dimarts en què el judici històric als líders separatistes té lloc a Madrid, i amenaça amb reclamar la cabellera del segon primer ministre espanyol en menys d’un any", arrenca l’article signat per Rodrigo Orihuela.

L’article explica les dificultats de Pedro Sánchez per aprovar els pressupostos de l'estat, per als quals necessita els vots del nacionalisme català, i adverteix que "si no aconsegueixi aprovar els comptes" es podrien precipitar unes eleccions anticipades amb l’ascens d’una "coalició de dretes esperonada per la indignació cap als catalans a la resta de l’Estat". "És un moment crucial", diu el diari financer dels EUA.

"Catalunya: un judici davant la falta d'un procés"

'Liberation', 'Al Jazeera' i altres

'Al Jazeera' també fa una peça per explicar "Qui són els 12 líders catalans que s'enfronten a anys de presó?" i detalla un per un els perfils dels dirigents que seuen avui al banc dels acusats, en el que, diu, és "el judici del segle".

L’alemany 'Der Spiegel' explica també aquest dimarts "Com el poder judicial espanyol planeja castigar els «rebels» de Catalunya". "Van exigir la independència de Catalunya. Ara, 12 companys de Carles Puigdemont han de respondre davant d’un tribunal. S’enfronten a llargues penes de presó", diu el rotatiu al seu web.

"Catalunya: un judici davant la falta d’un procés". Amb aquest original titular, el diari francès 'Libération' explica el que considera "el procés més important de les últimes dècades" a Espanya, ja que d’aquest judici, diu, "depèn el futur polític d’Espanya, la seva cohesió interna i el seu prestigi internacional".