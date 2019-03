El ministre de l'Interior esmena el número 2 de Zoido: "Hi va haver càrregues policials"

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rebatut les afirmacions de l'exsecretari d'estat de Seguretat José Antonio Nieto, que va rebutjar que l'1-O es produïssin càrregues policials i va parlar només de "maniobres de replegament" per actes violents. "Sí que hi va haver càrregues policials, però hi ha alteracions de l'ordre públic que ho requereixen, sempre sota paràmetres de proporcionalitat". En aquest sentit, s'ha escudat en el fet que no va veure tota l'actuació policial per evitar fer un judici de valors. "He vist un parell d'imatges i cal veure el conjunt de l'actuació", ha dit en una entrevista a RAC1 abans d'afegir que si el paper de la policia va ser correcte o no "ho hauran de dirimir els jutges".

El ministre ha assegurat que ell hauria assumit qualsevol actuació de les forces de seguretat de l'Estat, en una crítica implícita a l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido, que es va espolsar les culpes. "Jo no me n'hauria rentat les mans", ha dit. Tampoc s'ha volgut mullar sobre si hi va haver violència o no els dies previs i el dia del referèndum. "Mirem què diu la sentència", ha afirmat abans de reiterar que cal respectar la separació de poders. "Seria temerari pronunciar-me sobre si va existir rebel·lió o sedició", ha dit.

Marlaska també ha defensat la presó preventiva: "No cal revisar la presó perquè està molt clar els supòsits que l'emparen", ha dit, adduint el risc de fuga o la destrucció de proves. "No sé quina prova pot destruir Jordi Cuixart, però aquesta mesura cautelar està acordada pel tribunal", s'ha limitat a dir. "És una anomalia del sistema l'acusació particular i qui l'exerceix, i hi hem de reflexionar perquè no s'instrumentalitzi", ha afirmat en al·lusió al paper de Vox en el judici de l'1-O. "Som una democràcia jove i es va establir l'acusació particular perquè no hi havia prou confiança en el sistema judicial", ha argumentat el ministre.

Sobre l'auge de Vox, Marlaska ha admès que li preocupa. "És preocupant perquè retrocedim a una època que pensàvem que estava superada, però que tingui una bossa de votants tan important significa que part de la societat és susceptible d'assumir el seu discurs contra l'independentisme o la immigració perquè també veu que la seva situació social tampoc millora", ha dit. Pel que fa a l'autobús d'Hazte Oír contra el feminisme, el ministre ha reconegut que "és una línia difusa de la llibertat d'expressió, perquè només es pot condicionar si condueix a la violència", encara que ha assenyalat que és "preocupant", com la manifestació de la dreta de la plaça Colón.

El ministre s'ha mostrat disposat a repetir en el càrrec: "Si el president Sánchez creu que soc la persona per continuar al capdavant del ministeri de l'Interior, ho faré", ha dit. Pel que fa als socis de govern en el futur, Marlaska ha deixat clar que prefereix que "el PSOE pacti amb qui assumeixi el projecte del programa socialista en polítiques socials i d'entesa entre espanyols". També ha tret pit de la gestió del conflicte català per part del president espanyol. "H em fet molt per rebaixar la tensió defensant el diàleg, però sempre dins de la llei, i cal impulsar una reforma constitucional, que requereix d'àmplies majories, perquè l'independentisme ha passat del 15% al 47%".