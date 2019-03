Montserrat del Toro: un relat amb incorreccions i exageracions

La secretària judicial del jutjat número 13, Montserrat del Toro, que va ser l’encarregada de fer els escorcolls a la seu d’Economia el 20 de setembre, va exposar un relat dels fets en què va entrar en contradiccions, incorreccions i exageracions.

Les proclames de Forcadell

Afirma que l’havia sentit dirigir-se als congregats el 20-S

Montserrat del Toro va afirmar ahir durant la compareixença que des de l’interior de l’edifici va reconèixer la veu de Carme Forcadell entre els milers de concentrats a l’exterior. “Va ser l’única veu femenina que vaig poder identificar per megafonia”, va subratllar. Aquestes paraules van fer que l’expresidenta del Parlament s’adrecés a la seva advocada, Olga Arderiu, com es va poder veure per televisió, per dir-li que ella no havia parlat aquell dia davant d’Economia.

Quan va ser preguntada per l’advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, Del Toro ja no es va expressar amb tanta seguretat. “Em va semblar reconèixer la veu de la senyora Forcadell, però no puc assegurar-ho”, va dir, recordant que no va sortir a mirar per les finestres de l’edifici i que va saber que hi era perquè l’hi va dir un agent de la Guàrdia Civil. Forcadell només va passar uns instants pel departament per donar ànim a l’expresident Oriol Junqueras, que ja se n’anava quan ella hi va arribar. L’expresidenta no va fer declaracions a la premsa ni es va dirigir als manifestants. Ho va fer a quarts de quatre de la tarda en una declaració institucional al Parlament i l’endemà, quan es va sumar a la concentració a les portes del TSJC.

La paraula de la sedició

“Vaig sentir un soroll molt gran, com un tumult”

Donant suport a les tesis de l’acusació, la secretària judicial del jutjat número 13 de Barcelona també va dir que va saber de la presència de Junqueras a la seu d’Economia perquè va sentir “un tumult” a fora de la seu. L’exvicepresident, en aquest cas, sí que es va adreçar als concentrats fent una crida a defensar les institucions, que va ser resposta amb crits de suport dels manifestants, que corejaven simplement consignes com “Votarem” i “Ni un pas enrere”.

La secretària judicial va insistir que havia sentit un “tumult” -la paraula en què es basa l’acusació de sedició- sense concretar a quin so es referia, més enllà dels crits i la remor dels manifestants. En canvi, la precisió sonora amb què va identificar Forcadell o els tumults no li va permetre sentir que hi va haver diferents actuacions musicals en un escenari.

El muret de la discòrdia

“Un cop fet el salt, la paret era més alta i em vaig despenjar”

La sortida de la comitiva judicial és un dels aspectes clau a què s’aferra la Fiscalia i l’acusació popular per acusar l’expresident de l’ANC, Jordi Sànchez, i el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, del delicte de rebel·lió. Del Toro va relatar que va haver de creuar uns despatxos i sortir per un primer terrat -en realitat, a la planta segona del departament-, on va haver de saltar un “muret d’un metre”. Però que, llavors, es va haver de “despenjar” amb l’ajuda d’agents dels Mossos per superar el desnivell del terrat del Coliseum, “més alt”, segons ella. Com va mostrar l’ARA, el desnivell que va haver de superar al teatre era d’una setantena de centímetres, menys que els 1,4 metres del primer mur.

Els manifestants “esclafats” a la porta

Descriu com va veure una “allau” davant l’entrada de la conselleria

En el seu repàs dels fets d’aquell dia, va treure importància al passadís que hi havia format en tot moment davant la porta del departament. I, tot i el cordó -corroborat per les imatges que la defensa va aportar durant la declaració de Sànchez-, assegura que va sentir “una allau” i va veure gent “esclafada” contra el vidre, unes asseveracions que contrasten amb les imatges i el fet que, tot i haver-hi moments d’estira-i-arronsa, el cordó no es va trencar.

Trucades que no quadren i la reunió dubtosa

Situa Cuixart en una trobada que no pot concretar

La lletrada va assegurar que havia tingut problemes per comunicar-se per la falta de cobertura del seu mòbil, però després va explicar que havia trucat des d’un fix i que també havia fet ús del mòbil. A més, Jordi Pina va fer-li notar que havia situat Cuixart en una reunió amb Jordi Sànchez i la Guàrdia Civil tot i que no hi havia imatges que demostressin que el líder d’Òmnium -que havia delegat en el de l’ANC la interlocució amb els guàrdies civils- hi fos.