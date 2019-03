Els observadors critiquen que Marchena interrompi preguntes dels advocats sobre la violència policial de l'1-O

La plataforma International Trial Watch, que envia observadors en el judici de l'1-O, ha emès aquest dilluns un comunicat amb les seves conclusions sobre les últimes sessions. Entre altres coses, critica que el president del tribunal, Manuel Marchena, "interrompi" els lletrats de les defenses en els seus interrogatoris a testimonis, "especialment quan assenyalen contradiccions o intenten confrontar les seves declaracions amb un altre material probatori". Així, destaquen que això passa més sovint "quan emergeix el tema de la violència policial contra els votants de l'1-O". Això pot posar en dubte "el dret de defensa, igualtat d'armes i, en definitiva, a un judici just", assevera l'escrit.

Aquesta és una de les conclusions de l'informe, elaborat pels quatre juristes que la setmana passada van seguir el judici al Tribunal Suprem, en què van declarar com a testimonis, entre d'altres, els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya durant l'1-O, així com el que fora coordinador policial del dispositiu contra el referèndum, Diego Pérez de los Cobos.

Segons la valoració dels quatre observadors sobre la quarta setmana del judici del 'procés', en reiterades ocasions Marchena interromp els lletrats de les defenses en els seus interrogatoris a testimonis i impedeix "verificar la credibilitat" d'alguns d'ells, cosa que al seu parer "està permetent, entre altres qüestions, la banalització de la violència policial desplegada l'1-O".

Els observadors han expressat a més la seva "especial preocupació" pel fet que els testimonis puguin seguir el judici abans de declarar, cosa que segons la seva opinió "ha estat especialment cridaner aquesta setmana", en què comandaments policials han estat interrogats després d'haver escoltat els seus superiors, "podent construir així uns relats acusatoris de dubtosa espontaneïtat".

Una altra de les advertències dels observadors radica sobre el fet que Sebastián Trapote, excap de la Policia Nacional l'1-O, negués haver estat processat anteriorment en la seva declaració com a testimoni davant el tribunal, quan "després ha estat revelat per la premsa que va ser l'autor d'un tret per l'esquena que va acabar amb la vida d'una persona el 1974". "Res d'això ha aparegut en les preguntes sobre les generals de la llei i ignorem quina actitud prendrà el tribunal davant un silenci com aquest", alerta el comunicat d'International Trial Watch.

Els observadors que han redactat l'informe són Mònica Aranda, professora de Dret Penal a la Universitat de Barcelona, el també professor de Dret Penal a la Universitat de València, Jorge Correcher, el professor del Centre d'Estudis Legals i Socials d'Argentina, Gustavo Palmieri, i l'advocat i membre de la junta de 'Contemporary Association of Lawyer's', Hadi Cin.