La pàgina web del Poder Judicial ha rebut més de 300.000 visites per seguir el judici al Procés

Ampli seguiment del judici al Procés per la web del Consell General del Poder de Judicial (CGPJ), que per primera vegada retransmet en directe per 'streaming' un procés judicial. Durant el primer mes de judici, del 12 de febrer a l'11 de març, la web ha tingut fins a 307.900 accessos, tots ells sense tenir en compte la difusió que en fan incrustant la seva senyal els mitjans de comunicació. La sessió més seguida va ser la del primer dia, amb gairebé 33.000 visites, seguida de molt a prop de la declaració com a testimoni del coordinador del dispositiu policial durant l'1-O, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, amb 31.648 accessos.

Cinc sessions més han superat les 20.000 visites: la del 27 de febrer amb Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría (24.632 accessos); la del 6 de març en què va seguir la declaració de De los Cobos i la secretària judicial del 13 que va estar en l'escorcoll de la conselleria d'Economia el 20-S, Montserrat del Toro (24.063 accessos); la del 14 de febrer amb Oriol Junqueras i Joaquim Forn (23.772 accessos); la del 7 de març, amb els màxims responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional l'1-O i l'excomissari d'informació dels Mossos Manuel Castellví (22.185 accessos) i la del 13 de febrer, en què les acusacions van al·legar les qüestions prèvies plantejades per les defenses (20.557 accessos).

Un 40% d'accessos a través del mòbil

Segons les dades del Poder Judicial, gairebé un de cada deu accessos a la pàgina web van ser per telefòn mòbil. En el 49,9% dels casos, va ser a través d'un ordinador i en el 11,8% tauletes o d'altres dispositius.