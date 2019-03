"Puigdemont estava disposat a parlar de tot fins a l'últim minut de la pròrroga": les frases destacades de Munté

1. Sobre la seva sortida del Govern: "No hi havia raons de desacord polític perquè treballàvem en la via de la recerca del diàleg per acordar un referèndum pactat amb l'Estat. Compartia aquesta via i la segueixo compartint"

2. "El president Puigdemont va dir que fins a l'últim minut de la pròrroga estàvem disposats a parlar de tot: la data, la pregunta, les condicions de la votació, la validació..."

3. "No tenia en cap moment la sensació d'estar desobeint respecte al que assenyalaven les advertències del TC"

4. "Em sorprenia que em preguntessin, com a portaveu del Govern, a qui obeirien els Mossos. Sempre responia el mateix: que els Mossos actuarien, com sempre, conforme a la legalitat i que, com sempre, respondrien a qualsevol mandat policial que rebessin. Aquí no hi havia tema"

5. "L'1-O vaig anar a votar, com dos milions de persones més"

6. "No es parlava d'actes unilaterals [...]. Vaig percebre una voluntat sincera d'aconseguir un acord amb l'Estat"

7. "Sànchez i Cuixart van fer [el 20-S] intervencions serenes, missatges demanant tranquil·litat i civisme, que són valors consubstancials al moviment independentista. No vaig veure cap aldarull ni cap crida que no fos a la tranquil·litat i la serenitat"