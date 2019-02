El judici al Procés, en directe

Durant els 484 dies que porten tancats a la presó Jordi Cuixart i Jordi Sánchez; 467 Oriol Junqueras i Joaquim Forn; 358 Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, i 327 Carme Forcadell, la ciutadania només ha pogut veure els presos polítics dos cops. Aquesta era, per tant, la imatge més buscada avui en l'inici del judici als líders independentistes pel referèndum de l'1-O al Tribunal Suprem perquè durant els trasllats de presó tampoc se'ls ha vist mai.

El primer cop que se'ls va veure –amb l'excepció de Bassa i Forcadell, de les quals no se n'ha vist cap imatge– va ser el juny de l'any passat. L’ARA va tenir accés a un vídeo on apareixien Junqueras, Forn i Romeva amb imatges del seu dia a dia a la presó d'Estremera. A Junqueras se'l veia fent una xerrada sobre història antiga a alguns interns. Romeva estava entre el públic que l’escoltava, al costat de la taula d’escacs i un llibre, dos grans aliats tant per a ell com per al seu company de partit. Forn apareixia a la petita biblioteca –una sala de poc més de 20 metres quadrats amb una pissarra i uns quants centenars de llibres– per escriure les seves memòries en el llibre que acabaria publicant fa uns mesos.

El segon cop que la ciutadania va poder veure tots els presos reclosos a Lledoners va ser l'1 de desembre, just a les portes de la vaga de fam que van iniciar Sànchez i Turull. A la imatge, difosa per Òmnium Cultural, es veia els presos en un dels patis del centre penitenciari, somrients i amb aspecte relaxat, vestits amb la roba còmoda que solen portar a la presó.

Òmnium va explicar que la fotografia s'havia fet gràcies al SAM (Sistema d'Avaluació Motivacional), un mètode d'avaluació continuada en el dia a dia dels presos en funció de la integració i adaptació activa de cadascun, que permet monitoritzar l'evolució dels interns en el seu tractament, amb l'objectiu d'assignar-los unes tasques concretes, segons la seva evolució. La finalitat d'aquest programa és reforçar la participació dels interns en el seu programa de treball.

Amb aquesta imatge, tant l'entitat com els presos van voler traslladar un missatge "d'unitat i serenor". "La repressió, en forma de reclusió penitenciària, no ha afeblit les seves conviccions i es preparen a consciència per fer front al judici a la democràcia. Cadascun dels presos s'adscriu a una família del catalanisme polític, i és justament aquesta mirada plural el que fa que el dia a dia a la presó sigui també un aprenentatge en la lluita per la llibertat", van afirmar des d'Òmnium.

Així mateix, Òmnium va subratllar que la imatge reflectia que els presos "tenen el compromís de respectar totes les opcions personals per reivindicar i denunciar la injustícia d'aquest procés judicial". "La fotografia és el reflex d'aquest posicionament. Els presos de Lledoners lamenten profundament que no hi puguin ser ni Carme Forcadell ni Dolors Bassa. Som conscients del greuge que es dona amb la seva invisibilització, degut a la situació penitenciària aliena a la nostra voluntat", lamentaven des de l'entitat.