El que existeix i el que no, un debat metafísic

La cinquena jornada del judici comença amb un debat gairebé metafísic sobre el que existeix i el que no. No és un debat menor en un Procés on la República va existir i deixar d'existir 10 segons després, i en una causa judicial on les acusacions han demostrat una capacitat innata per construir relats del no res. "Josep Maria Fugé no existeix", dispararà el primer Josep Rull, per deslegitimar els escrits de la Fiscalia, incapaç d'afinar a l'hora d'escriure el nom de l'exalcalde de Balaguer, Josep Maria Roigé.

Explotant aquesta vessant creativa, la representant al matí de la fiscalia, Consuelo Madrigal, fusionarà el full de ruta de l'ANC i el pactat al març de 2015 entre CDC, ERC, Òmnium, l'ANC i l'AMI per posar en boca de Rull una crida a buscar "mobilitzacions multitudinàries i espectaculars" que ell mai haurà fet. Ho admetrà ella mateixa quan li faran notar l'error: " De acuerdo, no existe". Com tampoc existeix, avisarà Rull més endavant, cap factura de la Generalitat amb algun tipus de pagament a Unipost: "No la trobarà, no existeix".

El que sí que existeix és el judici, que avança a cop de pregunta del ministeri fiscal. Interpretacions en busca de fets. Sorprèn com es passa de puntetes per la violència -clau de volta per justificar la rebel·lió-, i s'insisteix en preguntes sobre la desobediència i la malversació. Com sorprèn també la rotació constant de fiscals, sense que cap d'ells arribi a desfer-se de l'àuria d'imprecisió i un punt d'improvisació que comença a inquietar alguns dels que fa mesos que donen per cantada la condemna exemplar.

La gana de Marchena

Cinc sessions després, a la sala comença a haver-hi una rutina de l'excepció. Ja sabem com seuen els acusats als bancs i podríem recitar l'alineació de memòria com si fos un onze de futbol. Un onze perquè el 12è, Oriol Junqueras, ha decidit no seure amb els seus companys si no en un cantó de la sala darrere del seu advocat, lluny dels focus i remenant papers contínuament. Sabem també que a mesura que arriba el migdia la gana apreta i l'humor de Manuel Marchena es torça, recaient el seu mal geni sobre l'advocada de l'Estat, que és qui acostuma a tenir la paraula quan toquen les dues del migdia i qui, de llarg, acumula fins ara més esbroncades del president del tribunal.

A la tarda, ja ben dinat, Marchena només esbroncarà un moment el públic -molt majoritàriament favorable als acusats- després que aquest rigui desaprovant una altra confusió del fiscal, que demostrarà que definitivament la rotació no aporta frescor al ministeri públic. A aquestes alçades ja és Dolors Bassa qui declara i se suma al debat metafísic, en aquest cas entre estar o no estar, quan se li pregunta pels efectes de la DUI: "La prova que no en va tenir és que estem aquí i la independència no".

A tenor de la seva declaració, la independència ni està, ni Bassa la va esperar en cap moment. Tant és així, que diu que la primera vegada que sent a parlar de la DUI és el 19 d'octubre en l'intercanvi de cartes entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont previ a l'aplicació del 155. "El referèndum mai va ser previst com quelcom concloent per a la independència", apuntarà l'exconsellera, la primera dels acusats en rebaixar obertament el mandat de l'1-O. "Si molta gent anava a votar, ens ajudava a negociar", afegirà, i subratllarà que el Govern "no va fer cap acció" per a la celebració del referèndum després de la seva suspensió.

La nebulosa al voltant dels preparatius exaspera les acusacions, que a punt estan d'obrir, en la jornada nacional sobre la metafísica, un nou col·loqui que versi sobre el que no existeix i passa a existir de cop. Les urnes per generació espontània. No tindran temps perquè el tribunal voldrà interrogar també avui Meritxell Borràs i Carles Mundó. Marchena no només té pressa per dinar.