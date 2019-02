Per què és important la primera pregunta que Pina ha fet a Rajoy?

L'interrogatori de l'advocat Jordi Pina a Mariano Rajoy ha començat amb una pregunta tècnica, però important, de cara a la valoració que pot fer la sala del Tribunal Suprem del testimoni de l'expresident espanyol. "M'he quedat perplex fa pocs segons quan vostè s'ha referit al que ha passat aquest matí en aquesta sala. Vostè s'ha comunicat amb alguns dels testimonis o ha seguit el que s'ha dit en les proves testificals?", ha preguntat Jordi Pina a l'expresident espanyol. Aquest plantejament s'ha fet arran de la resposta que Rajoy ha donat a l'advocada de l'Estat sobre les diferències entre el 9-N i l'1-O i la seva decisió d'aplicar el 155 en el segon cas.

"Hi ha moltes circumstàncies diferents. Algunes s'hi ha referit aquest matí un dels testimonis", ha dit Rajoy en al·lusió als que han declarat a la sessió de primera hora, explicant que en el cas de la consulta del 2014 no era vinculant, no hi va haver una declaració d'independència i ni la fiscalia ni els tribunals van actuar. "No tenia res a veure el 9-N amb l'1-O", ha conclòs.

Arran d'aquesta afirmació, Pina ha interrogat a Rajoy sobre si ha vist les declaracions dels primers testimonis del judici -Joan Tardà (ERC), l'expresident Artur Mas i l'exvicepresidenta espanyola Soraya Saénz de Santamaría-. "Jo llegeixo els diaris digitals", ha reblat Rajoy restant importància a la seva resposta. En aquest punt ha intervingut el president de la sala, Manuel Marchena, per aclarir la resposta de l'exlíder del PP, ja que podia tenir transcendència. Marchena ha dit: "És important perquè la llei d'enjudiciament criminal especifica que no es comuniquin un cop han testificat. Vostè contesti i el tribunal valorarà en el seu moment els seus efectes jurídics si s'ha produït un trencament de la no-comunicació", ha reblat dirigint-se a Mariano Rajoy. "Ho he llegit en diaris digitals", ha repetit l'expresident espanyol.

La llei d'enjudiciament criminal, en el seu article 704, recull que "els testimonis que hagin de declarar en el judici oral es mantindran, fins que siguin cridats a prestar les seves declaracions, en un local a propòsit, sense comunicació amb els ja hagin declarat, ni amb cap altra persona". Aquesta previsió legal, doncs, es manté malgrat que sigui el primer judici a la història d'Espanya retransmès en directe de forma íntegre.

Quines conseqüències té, però, l'incompliment d'aquest article? La llei no recull les conseqüències si això passa. D'acord amb la jurisprudència, la sala del tribunal pot considerar "contaminat" el testimoni. Ho valorarà, tal com ja ha avisat Marchena, la sala en el moment de dictar sentència. De fet, el propi Tribunal Suprem estableix, en una de les sentències que marca jurisprudència sobre aquest assumpte, què cal fer en el cas de judicis llargs com el de l'1 d'octubre. El que diu és que es procurarà que les declaracions dels testimonis que poden informar d'una mateixa cosa o que tenen un càrrec similar es facin el mateix dia.