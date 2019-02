Torra diu que dilluns aniran a Brussel·les a denunciar "una causa repressiva" contra la independència de Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, assegura que dilluns aniran a Brussel·les tot i la prohibició del Parlament Europeu per denunciar "una causa repressiva contra una idea que és la independència de Catalunya". Torra no ha concretat on faran la conferència però ha recordat que tenen "el mandat de fer la República" i que el seguiran "fins al final i amb totes les conseqüències".

El president ha assistit aquest matí a la inauguració de les obres de millora del Camí de la Retirada, a Molló (Ripollès), i ha fet el recorregut de 14 quilòmetres que hi ha entre aquest municipi i el coll d'Ares, a la Catalunya Nord, per on el febrer del 1939 es calcula que es van exiliar més de 100.000 persones.

Està previst que, un cop allà, el president participi en una ofrena foral al monument dels exiliats que hi ha a Prats de Molló. Després tornarà a Barcelona per assistir a la manifestació d'aquesta tarda.

Els ajuntaments de les dues poblacions de banda i banda de la frontera, en col·laboració amb diverses entitats i organitzacions, han organitzat aquest acte per commemorar el 80è aniversari de la fi de la Guerra Civil.

"Aferrats als valors dels nostres drets"

El Parlament Europeu va anunciar ahir que prohibia la conferència sobre "drets fonamentals" que el president Quim Torra i el seu predecessor, Carles Puigdemont, tenien previst fer a la cambra de Brussel·les dilluns vinent. El Parlament va al·legar motius de seguretat perquè l'acte podria suposar una "amenaça per mantenir l'ordre públic a les dependències". La decisió va arribar després que el PP, Cs i el PSOE demanessin al president, Antonio Tajani, que no autoritzés l'acte.

Puigdemont i Torra van respondre que mantindrien la conferència però sense concretar on. Aquest dissabte Torra ha reiterat aquest compromís i ha dit que aniran a Brussel·les –tot i que no ha concretat on es farà l'acte– i "on calgui" a denunciar "una causa repressiva" contra una idea "legítima, pacífica i democràtica" com és la independència de Catalunya.

El president de la Generalitat també ha dit que tenen un "mandat" que és fer la República Catalana i que el seguiran "fins al final i amb totes les conseqüències". Torra també ha lamentat que 80 anys després de la fi de la Guerra Civil hi hagi presos i exiliats.

"Però també sabem que el que fa dels catalans aquesta manera tan nostra de ser és estar aferrats als valors dels nostres drets i les nostres llibertats", ha dit, i ha afegit que són aquests valors els que "ens faran lliures".

D'altra banda, s'ha referit als lligams entre nord i sud i ha dit que en moments com aquest "més que mai" sent que "la línia que separa la Catalunya del sud de la del nord es va difuminant". Torra també s'ha referit a la importància de "recordar", perquè "recordar és apel·lar a la veritat per fer justícia i reparar".