Pep Guardiola i la Diada: la selecció de missatges de la Guàrdia Civil

La referència a Pep Guardiola

Correu intervingut a Jordi Cuixart

Un agent va explicar que havia seleccionat de la bústia de Cuixart un correu sobre Pep Guardiola que feia referència a la “internacionalització del conflicte” i que en realitat eren unes declaracions de l’entrenador. “Quin interès té la menció a Pep Guardiola? ¿Era un investigat?”, va qüestionar-li l’advocat Benet Salellas. L’agent es va excusar dient que ell només feia la selecció.

Invitació a la Diada

Correu intervingut a Joaquim Forn

El guàrdia civil que va analitzar els correus de Forn en va triar un com a suposada prova de la concertació entre Òmnium i el Govern. A preguntes de la lletrada Marina Roig, l’agent va admetre que era una invitació als actes oficials de la Diada. “Tots els que vivim a Catalunya sabem que és un acte independentista. Per això ho vaig considerar oportú”, va concloure l’agent.

Qui és Xabi Strubell?

Correu intervingut a Jordi Sànchez

Un agent de la Guàrdia Civil va seleccionar un correu que proposava a Sànchez posar cotxes de través als carrers l’1-O per bloquejar el pas de la policia. L’enviava algú anomenat Xabi Strubell, a qui Sànchez ja va negar conèixer. A preguntes de l’advocat Jordi Pina, l’agent va admetre que dels 22 correus seleccionats Sànchez no n’havia enviat cap. Tampoc va poder garantir que hagués llegit els que va rebre.

Comunicacions secretes

Correu Jordi turull-Jaume Alonso Cuevillas (advocat)

L’advocat de l’exconseller, Jordi Pina, va preguntar a un agent per què havia seleccionat un correu entre Turull i l’advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, que també havia sigut lletrat de Turull. “¿Vostè coneix el criteri de confidencialitat de les comunicacions advocat-client?”, va qüestionar-li Pina. Marchena va considerar impertinent la pregunta.

Animar a una concentració "massiva"

Correu intervingut a Jordi Cuixart

Dos guàrdies civils van coincidir en destacar un correu de Cuixart sobre el 20-S en què subratllaven que demanava una assistència “massiva” el 20-S a Economia. En realitat era part d’una nota de premsa d’Òmnium més llarga en què també s’explicava que Cuixart feia una crida a una mobilització “pacífica”, com van aconseguir destacar les defenses.

Entrevistes a mitjans de comunicació

Correu intervingut a Joaquim Forn

Xavier Melero, l’advocat de l’exconseller d’Interior, es va queixar al tribunal que el guàrdia civil que havia analitzat la bústia del seu client havia fet una “glossa de notícies de premsa”. L’agent va seleccionar com a proves de la rebel·lió les entrevistes de Forn a mitjans que li reenviaven des del servei de premsa de la conselleria.

Les reunions amb el "processat rebel"

Correus Carles Puigdemont-Jordi Sànchez

“¿Recorda si van trobar correus sobre reunions amb el processat rebel Puigdemont?”, va preguntar el fiscal a l’agent que va analitzar els correus de Sànchez. “Quatre”, va dir ell. A preguntes de la defensa, l’agent va concretar que a Sànchez l’havien convocat dins del Pacte Nacional pel Dret a Decidir o per avaluar la Diada, amb més entitats.

Informació sobre l'1-O

Correu Dolors Bassa-Javier Pacheco (CCOO)

Dos guàrdies civils van seleccionar com a prova contra l’exconsellera de Treball un correu dirigit al líder de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco: Dolors Bassa li explicava que l’1-O els treballadors tenien dret a abandonar el seu lloc de treball durant un temps per votar per si el sindicat ho volia transmetre. S’hi adjuntava la llei i el decret de convocatòria del referèndum.