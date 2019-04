El 20-S torna a escena al Suprem

Després de vuit jornades de judici centrades en la declaració gairebé exclusiva d’agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que van actuar l’1-O a Catalunya, el judici del Tribunal Suprem tornarà a centrar-se aquesta setmana en els fets del setembre del 2017. Entre dimarts i dijous la sala ha citat una quarantena de testimonis -proposats majoritàriament per les defenses i per l’acusació popular, que exerceix Vox- en un intent de tornar a accelerar el desenvolupament d’una fase testifical que està dilatant el judici, que ja porta més de dos mesos en marxa.

Tot i que la major part dels testimonis van viure en primera persona les protestes pels escorcolls de la Guàrdia Civil del 19 i el 20 de setembre del 2017, algunes de les figures clau d’aquella jornada no declararan. És el cas de la intendent dels Mossos d’Esquadra Teresa Laplana, que estava citada per avui però que ja ha enviat un escrit al Suprem explicant que s’acull al seu dret de no declarar perquè està processada a l’Audiència Nacional juntament amb el major del cos, Josep Lluís Trapero. Quatre testimonis més citats per avui han presentat un escrit al·legant, en aquest cas, que estan processats pel jutjat de Barcelona que investigava l’1-O, el jutjat 13. És el cas de l’exsecretari d’Hisenda Lluís Salvadó, que està pendent ara del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Aquesta setmana també compareixeran al Suprem els consellers del Govern que van deixar el càrrec el juliol del 2017: Meritxell Ruiz, Neus Munté, Jordi Jané i Jordi Baiget. També està citat l’exdirector de la policia catalana, Albert Batlle, que va marxar en el mateix moment que Jané de la conselleria d’Interior. Va ser Vox qui va demanar la compareixença dels cinc ex alts càrrecs per intentar demostrar que havien marxat per la deriva independentista del Govern, tot i que el seu testimoni pot ajudar també les defenses dels líders polítics processats per rebel·lió, com per exemple la de l’exconseller d’Interior Joaquim Forn. Per a l’advocat Xavier Melero és clau demostrar que el relleu en aquesta conselleria no va suposar cap ingerència política en els Mossos i que Forn es va mantenir al marge del cos, igual que Jané. Precisament a petició de la defensa de Forn, dijous estan citats a declarar diversos comandaments dels Mossos d’Esquadra, entre els quals alguns comissaris regionals del cos i els responsables de la Brigada Mòbil -la unitat antidisturbis dels Mossos- el 20-S.

La situació d’Aragonès

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, estava citat avui pels fets del 20-S. No obstant, la seva presència encara és una incògnita. El vicepresident va enviar un escrit al Suprem explicant que està pendent de si el seu cas s’arxiva definitivament al TSJC, després que la Fiscalia s’inclinés per no investigar-lo. Dijous la setmana al Suprem acabarà amb la declaració de l’exdiputat de la CUP David Fernández; el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, i els catedràtics de dret constitucional Enoch Albertí i Joan Vintró, entre d’altres.

El gruix de testimonis allunya el final del judici Testifical Els més de 500 testimonis acceptats per la sala i els llargs interrogatoris a alguns d’ells han dilatat aquesta fase. Encara han de declarar part dels testimonis de l’acusació popular i la majoria dels de les defenses Documental En aquesta fase està previst visualitzar desenes d’hores de gravació i imatges dels fets de setembre i octubre del 2017, però també correus electrònics o altres documents aportats per acusacions i defenses Conclusions i informes En l’última fase, acusacions i defenses expliquen si mantenen les seves conclusions inicials dels fets i després exposen un a un el seu informe. El tribunal oferirà un últim torn de paraula als acusats i dictarà el ‘vist per a sentència’ Pericial La sala ha acceptat la declaració de diferents pèrits proposats per acusacions i defenses, especialment pel delicte de malversació, com ara l’informe sobre el cost d’obrir edificis públics pel referèndum de l’1-O