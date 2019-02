El Suprem accelera el judici amb més sessions de les previstes

El judici al Procés, en directe

La sala del Tribunal Suprem que jutja els líders independentistes ha acordat accelerar el judici en les pròximes setmanes afegint sessions que no estaven previstes pel proper mes de març, amb les eleccions generals del 28 d'abril a la vista.

El president de la sala, Manuel Marchena, ha anunciat aquest dimecres a les parts alguns canvis en el calendari previst per al judici, de manera que hi haurà sessió també els dilluns 4,11 i 25 de març, a més dels dimarts, dimecres i dijous, programats inicialment.

El tribunal ha decidit accelerar el desenvolupament del judici, una setmana després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convoqués eleccions generals per al pròxim 28 d'abril, a les que seguiran les municipals i autonòmiques del 26 de maig.

De fet, la sala va acordar aquest dimarts assenyalar per a la setmana que ve les declaracions de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, l'expresident de la Generalitat Artur Mas i el president del Parlament, Roger Torrent, entre d'altres polítics citats com a testimonis.

Dilluns que ve, si fa falta

De cara a la setmana que ve, el tribunal habilitarà sessió el proper dilluns si no ha acabat amb els interrogatoris als acusats aquest dijous. També ha confirmat que aquest divendres no hi haurà sessió. Marchena també ha anunciat que es podria habilitar el divendres 29 de març.

D'altra banda, el magistrat ha explicat que col·locaran els testimonis demanats per les defenses al final, una decisió que afecta els expresidents del Parlament Ernest Benach i Núria de Gispert, així com també l'exdiputat Albano Dante Fachin.