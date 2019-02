El ball de xifres sobre els Mossos desplegats l'1-O: dels 7.000 de Zoido als 11.000 certificats pel cos

Tot i reiterar diverses vegades que mai va participar en el disseny ni en les decisions de l'operatiu policial per l'1-O, l'exministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha tingut clar la xifra de Mossos d'Esquadra i de policies espanyols i guàrdies civils que hi van participar. Durant el seu interrogatori davant del Tribunal Suprem Zoido ha dit que durant el referèndum es van desplegar "6.000 o 7.000 Mossos d'Esquadra", i 6.000 agents dels cossos de seguretat de l'Estat. L'exministre ha criticat el nombre de mossos assegurant que era molt inferior als efectius que utilitza el cos "durant una convocatòria electoral".

Però la xifra donada per Zoido es contradiu amb el nombre d'efectius que el comissari dels Mossos, Emili Quevedo -que era el cap de la comissaria general de planificació de seguretat l'1-O i que declararà com a testimoni en el judici la setmana que ve- va ratificar que s'havien desplegat aquell dia: 11.000 en total, segons va explicar en la seva declaració com a testimoni davant del magistrat que investigava la causa per rebel·lió, Pablo Llarena. Quevedo va explicar llavors que dels 11.000 mossos desplegats aquell dia, 7.500 es van destinar als punts de votació i la resta es dedicaven a les altres tasques de seguretat i ordre públic que es fan qualsevol dia -hi hagi o no eleccions-.

Per intentar justificar que el cos policial català havia destinat pocs efectius l'1-O, Zoido s'ha referit al nombre d'agents desplegats pels Mossos en d'altres jornades electorals, com el 21-D. "El dispositiu en altres eleccions legals era de 12.000 Mossos", ha dit Zoido. "¿D'on treu vostè aquesta xifra?", li ha preguntat l'advocat de Joaquim Forn -que és qui l'havia citat com a testimoni-, Xavier Melero. Zoido ha insistit que eren els efectius "habituals" que els Mossos havien desplegat en d'altres jornades electorals.

El que no ha dit l'exministre és que també durant les jornades electorals el nombre de Mossos que es destina a la protecció dels col·legis electorals tampoc no és la totalitat d'efectius d'aquella jornada, sinó que el cos preveu que una part faci tasques en els punts de votació i una altra la resta de tasques que habitualment han de fer els Mossos per mantenir obertes les comissaries o realitzar tasques de seguretat ciutadana.