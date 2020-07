Cava català o Comtats de Barcelona? La polèmica, vista pels lectors de l'ARA

El Consell Regulador del Cava ha decidit que el cava català es denominarà Comtats de Barcelona per diferenciar-se del de la resta de l'Estat. La nova denominació ha generat un debat intens entre els lectors del diari, amb molts comentaris molt crítics:

Una part important dels lectors defensen que el cava català s'anomeni cava català:

MEL1: "Ja hi som! Els catalans, més papistes. Per què hem de canviar el que funciona? La marca cava català funciona i abasta tots els caves catalans. És ben clar. A més allò de " lo bueno, si breve, dos veces bueno". Baltasar Gracián. No sé per què els catalans hem de complicar-ho tot. Per què som tan papistes?

Joaquin Albert: "El cava català ja té un nom i és cava català"

Castlan: "Posar-li cava català seria una redundància però tindria un sentit, ja que a Espanya també s'elabora, però posar-li Comtats de Barcelona és un eufemisme que amaga la procedència real per veure si l'espanyol anticatalà, pel fet de no veure la paraula català per enlloc, decideix no fer-li boicot, com si no sabés que Barcelona és la capital de Catalunya i on l'independentisme té més rellevància. En fi, d'on no n'hi ha no en raja"

Camil·la Roca Rifà: "Ni prínceps ni comtes... Amb cava català i l'origen n'hi hauria prou…"

Albert Obiols: "Cava català i no més confusió"