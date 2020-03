Crisi de refugiats a la frontera grega: les opinions diverses dels lectors de l'ARA

La nova crisi de refugiats genera debat entre els lectors de l'Ara.cat. Des del divendres 28, quan Erdogan va anunciar l'obertura de la frontera per anar cap a Europa, i especialment a partir del dimarts 3, amb les primeres víctimes a la frontera grega, hi ha hagut desenes de comentaris de solidaritat i d'indignació:

tmiralles: "Vergonya, vergonya, vergonya!!! Quina vergonya de polítics que no saben afrontar la crisi humanitària amb un mínim d'humanitat. Segur que hi ha diners i espai a Europa per trobar solucions humanes".

Helmer: "Aquesta Europa no és l'Europa que volem. No hi ha dirigents polítics amb cara i ulls per fer front a aquestes calamitats. Només hi ha interessos. Tot és un fàstic".

Lyra: "Europa hauria de plantejar-se com atendre aquest milió de refugiats que fugen de la guerra, no mirar cap un altre costat i pagar vergonyosament perquè els tinguin presoners en condicions inhumanes. [...] Després direm que nosaltres no sabíem el que estava passant'. VERGONYA!"

La mà dura de Grècia, que després ha estat secundada per la Unió Europea, ha generat més mostres de solidaritat i d'indignació, però en paral·lel també hi ha hagut veus discrepants. Sobretot per defensar que les crítiques també s'han de dirigir a Turquia i no només a Grècia i la Unió Europea:

somdedalt: "Fer un tractat amb un tirà com Erdogan és fer el pacte del diable. Ho recordo perquè ara sembla que els bons de la pel·lícula siguin Erdogan i Turquia. A Síria el president Al Assad tampoc és un sant que diguem i és el culpable de tot aquest drama humanitari. I sembla que Europa per no enfrontar-se amb aquest dos ximples traficants d'éssers humans, gira la mirada"

Rossegacebes: "És curiós com la progressia es desencadena contra el govern grec, quan és el turc que 1) ha creat el problema recolzant la devastació a Síria, i 2) ha enredat aquests desgraciats enviant-los cap a Grècia, utilitzant-los per crear pressió sobre els governs de la UE. Què pretén Erdogan? No vol facilitar la vida dels refugiats (sap que no és possible que siguin acceptats a la UE). Vol que la UE li deixi exterminar els kurds amb tranquil·litat"

Josep B.: "Segurament Turquia fins ara aturava els migrants amb els mateixos mètodes (o altres d'encara més durs). Però, com que passava fora de la UE, no se'n parlava".

Fels Schweigen: "No estic d'acord que Europa hagi d'entomar aquest gran drama, i encara menys sola. [...] Si un país vol fer de gran ONG, no té futur. No és realista, és no tocar de peus a terra, viure sempre de somnis i de fantasies. Malauradament, no és sostenible tot plegat".

Un article d'opinió de Jordi Armadans, politòleg, periodista i director de FundiPau, en què defensava que ignorar el conflicte de Síria és irresponsable i que negar l'acollida als refugiats que en fugen és inhumà, ha provocat un debat molt intens, amb més d'una desena de comentaris:

Rossegacebes: "Critica la UE per no haver fet res a Síria. Què vol, ajuda armada? Quants voluntaris hi ha, amb el fusell a la mà, per a anar a enfrontar-se amb l'Estat Islàmic i ajudar els kurds? O hi hauria enviat soldats de lleva? [...] I ara, què proposa fer amb els expulsats per Turquia? (Recordo que hi són refugiats i Turquia no té dret a expulsar-los)".

Under: "L'error de la UE és no haver intervingut militarment a Ucraïna, Síria i Líbia al primer indici de guerra civil. La UE no es pot permetre un conflicte civil armat a les seves fronteres i cal que asseguri l'estabilitat i la prosperitat dels estats amb qui fa frontera".

Rossegacebes: "Intervenir militarment... Qui posa els morts i els mutilats? ¿Amb quin dret hauria pogut la UE (que no té exèrcit) fer qualsevol cosa? Els únics combatents que hi ha allà legalment són els iranians i els russos, convidats pel govern sirià. Els americans hi eren tolerats perquè ajudaven els kurds a combatre l'Estat Islàmic i el règim de terror que imposaven".

PrimaLuna: "¿De veritat pensa, senyor Armadans, que la UE pot assimilar sense problemes aquestes immenses masses de refugiats? ¿Ha pensat per què prenen rumb a Europa i no a Rússia o als altres països àrabs, més propers tant des del punt de vista geogràfic com cultural?"