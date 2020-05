Qui són els culpables i quina és la solució? Així veu el tancament de Nissan la comunitat de l'ARA

El tancament de Nissan ha generat molt interès i molt debat entre la comunitat de l'ARA. Després de moltes setmanes en què el coronavirus i polèmiques polítiques puntuals havien centrat la majoria dels comentaris, aquest ha sigut el tema més comentat en les 24 hores posteriors a la confirmació oficial del tancament, amb molts comentaris sobre els culpables però també sobre la solució.

Molts consideren que la decisió era previsible i que no s'ha fet prou per evitar-la, per exemple amb la concessió de més ajuts públics, tot i que no hi ha consens sobre aquesta possibilitat:

Miguel López de Silanes Gómez: "Pèssima notícia que, per altra banda, tots ja esperàvem. [...] No som prou agressius, ens adormim en la complaença, no hem entès el nou context global, més salvatge i competitiu" Missandei: "Dins el sector es tenia clar que Nissan tancaria des de fa 3 anys. La manca d'inversions i d'adjudicacions de nous models eren molt clars. [...] El que no és admissible és que en tot aquest temps no s'hagin buscat alternatives" Panissars: "Renault és propietària de Nissan, i de fa anys ha anat traslladant producció de la planta de la Zona Franca cap a les plantes franceses. I, per acabar de reblar el clau, Macron ha decidit posar 8.000 milions d'euros per ajudar al sector automobilístic francès. Si Sánchez fes el mateix, hauria marxat Nissan?" Canovelles: "¿Hem de seguir mantenint empreses caduques? Perquè tenen més treballadors, ja tenen dret que les subsidiem? I la resta del teixit empresarial català, què?"

Altres van més enllà i apunten les crítiques al sistema econòmic en general, o demanen que l'empresa torni els ajuts que havia rebut fins ara:

Joan Mateu Tort: "A això porta el neoliberalisme, la globalització, el capitalisme salvatge: els beneficis com a únic objectiu" llullo: "És el neoliberalisme. Pressionen per rebre ajuts estatals i mentre tot va bé es reparteixen els beneficis. Després, quan ja no interessa tant, se'n van i deixen la gent tirada" Mibea: "Vinga subvencions i excepcions perquè vinguin i es quedin, i quan els interessa foten el camp. A veure si n'aprenen els polítics" Solc: "Que [Nissan] torni les ajudes a fons perdut, no? Quan se li van donar devia haver-hi compromisos pactats, no?"

També hi ha crítiques als sindicats i la seva actuació durant els últims mesos, i específicament a Javier Pacheco, de CCOO:

Xiquet de Valls: "Em pregunto si l'actitud bel·ligerant del comitè d'empresa ha tingut res a veure amb aquesta decisió, ¿o haurien marxat igualment?" David14: "Jo m'estava fent la mateixa pregunta. Sens dubte no ha ajudat, ans al contrari, però no ho crec. La decisió sembla de caire estratègic pel que explica l'article" Missandei: "Entenc el seu emprenyament, però cremar neumàtics i intentar obligar Nissan a quedar-se no té futur" Terra d'acollida: "Sr. Pacheco, el fracàs més gran que s'ha vist mai és el dels sindicats i sobretot el sindicat al qual vostè pertany, que sempre estan de part de l'empresa"

La relació entre Catalunya i Espanya, i la influència que hagi pogut tenir en la resolució en un sentit o en un altre, també genera molt debat:

Cesc...: "Bé, no han fet el Corredor Mediterrani, oi? Doncs aquí en tenim les primeres conseqüències, però no us preocupeu que l'excusa serà dir que la culpa és l'independentisme!" Miguel López de Silanes Gómez: "Això no té res a veure amb Espanya o l'independentisme, sinó amb sobreoferta de cotxes a nivell global (10-15 milions a l'any), menor competitivitat d'unes fàbriques versus altres, França escombrant cap a casa gràcies al seu percentatge a Renault, etc." Canovelles: "Nissan abandona Europa, no només Catalunya. No busquem històries rares. A Espanya es dirà que és culpa del Procés, aquí que és culpa de la Colau o del govern de Madrid… El fet és que Nissan tanca a Europa i ja està, no hi ha més. Tenen una molt mala gestió directiva a nivell global, i el model de fabricar cotxes a països rics està obsolet" Venetae Factionis: "Quina acció diplomàtica ha demanat la Generalitat al govern de Madrid? Cap. Què ha fet el Torra? Res. Quina és la proposta econòmica de la Generalltat i l'Ajuntament? Cap. Quina presió s'ha fet al Japó? Cap" Missandei: "Quina pressió vols que faci la Generalitat al Japó, si no és un estat? No sé què hauria passat si Catalunya fos un estat; el que sí que sé és que sent part de l'estat espanyol Nissan se n'ha anat"

Pedro Nueno, professor i directiu, que assegura que Nissan no estava ben gestionada però també apunta als polítics catalans, és el destinatari de moltes crítiques:

Missandei: "Anava bé fins que s'ha embolicat amb el tema de la independència. Pensi una mica, professor: una independència que de moment no hi és ni se l'espera ¿és pitjor que un Brexit consumat o la violència dels armilles grogues? ¿No deu ser que l'estat espanyol no compta per res i el britànic i el francès sí?" Toni B: "¿Com pot dir que Nissan ha marxat de Catalunya perquè «el que es transfereix al món és que aquest país vol ser independent i sortir de la Unió Europea» i alhora afirmar que «potser els anglesos s'han venut de meravella» precisament quan ells acaben de sortir de la Unió Europea? No té ni cap ni peus!"

En paral·lel, alguns usuaris debaten sobre els factors propis del sector:

JordiPapua: "Tots volem els cotxes mes barats, oi? Doncs se'n van a fabricar-los al lloc mes barat..." Canovelles: "La gent no vol cotxes més barats, simplement Nissan no ha tret models que atreguin la gent. Els Volkswagen són mes cars i es venen com xurros" JordiPapua: "La gent que compra Nissan busca preu baix i prou, i la gent que compra Volkswagen busca preu mitjà i una certa qualitat. No competeixen en el mateix segment" Mar 350: "Nissan Sunderland estava especialitzada en cotxes crossover urbans (Qashqai) molt populars, i Nissan Barcelona, en 4x4 i furgonetes. Li ha tocat el rebre a Nissan Barcelona perquè té un producte amb un futur més complicat"

Pel que fa a les solucions, molts apunten al cotxe elèctric i fins i tot directament a Tesla, però d'altres consideren que ja s'ha perdut l'oportunitat:

Josep de cal Xato: "A Catalunya hi ha prou indústria per fer una marca pròpia. Copiem els xinesos que ho copien tot. Fer un cotxe elèctric, model únic i senzill, baratet. I a vendre'l per Europa i el món" Joan Ras Jansà: "Espero que el Govern ja tingui un acord amb una altra empresa per venir a Catalunya i avançar en el cotxe elèctric, mobilitat intel·ligent..." Cesc: "Si tinguésim dirigents com cal (sigui a Espanya o a Catalunya) el que haurien de fer és no perdre un minut i anar directament a Tesla o a Rivian a oferir-los les fàbriques que deixa Nissan!" Missandei: "Tesla s'ha instal·lat a Berlín i Catalunya no ha sigut ni una opció. Possiblement ni el govern espanyol, ni la Generalitat, i encara menys l'Ajuntament van fer res per intentar que vingués"

El ventall d'idees és ampli. Per a alguns, cal aprofitar les fàbriques, mentre que d'altres aposten per canvis més profunds:

Mar 350: "La ubicació de Nissan a BCN (a la ciutat i a tocar del port) és excel·lent per al desembarcament d'un altre fabricant de cotxes de la Xina per entrar a la UE, on trobarà proveïdors, personal especialitzat i administracions disposades a ajudar" Goliata: "Hem d'aconseguir que alguna altra empresa d'automoció les pugui aprofitar, o bé que alguna empresa catalana pugui fer servir les instal·lacions per tenir una infraestructura local que doni servei als elements bàsics i crítics (material mèdic)" Markus: "Podríem lluitar perquè es quedi un temps més, però res de diners públics, posaria els esforços en empreses de la nova economia. Fabricar cotxes com fins ara no és sostenible" Isabel Sagales: "El que cal es diversificar els sectors productius, buscar nous inversors i ajudar les empreses perquè s'instalin a Catalunya. El Govern s'ha de posar a treballar de valent"

