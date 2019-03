"15 anys de la mentida com a forma de fer política": l'actualitat en 7 tuits

1. Lourdes Ciuró, diputada al Congrés i candidata a l'alcaldia de Sabadell per JuntsxSabadell

Avui #11M, fa 15 anys que el govern espanyol i mitjans afins van instaurar la mentida com a forma de fer política.



Nosaltres, en el Dia Europeu de les Víctimes de Terrorisme, volem recordar-les i homenatjar-les. Mai la por ens ha de fer retrocedir en la lluita per la llibertat — Lourdes Ciuro 🎗 (@lciuro) 11 de març de 2019

2. Carmen Juan, periodista

Hoy hace 15 años que la ciudadanía española demostró ser mucho mejor que sus gobernantes. #11demarzo — carmen juan (@mcarmenjuan) 11 de març de 2019

3. Toni Mora, secretari de política territorial, acció social i migracions de CCOO Catalunya

Condemnem nou atac a centre de menors (ara a Castelldefels).

Atac a persones treballadores, joves, infants amb drets com tu i com jo. Sona a xenofòbia violenta. No és el primer. No ho consentirem. No callarem. Solidaritat @ccoocatalunya @ccoo_bll_apag — TONI MORA🎗 (@1971TONIMORA) 11 de març de 2019

4. Maria, tuitaire

La manca de polítiques reals d’acollida amb oportunitats de desenv personal i professional, manca de sensibilització i la utilització de les persones migrants x part de l’ultra dreta (i no tant dreta) porten a això. Totes en som responsables!

Avui concentració a Castelldefels https://t.co/mfapZyt8sU — maria #NiUnPasEnrere (@maryah33) 11 de març de 2019

5. Xavier Fina, filòsof

L'atac contra els menors no acompanyats de Castelledefels no és un atac violent aïllat. Forma part de la violència amb la que molts ciutadans "exemplars" parlen d'aquest col·lectiu. I no penso només -ni especialment- en Vox. — Xavier Fina (@XavierFina) 11 de març de 2019

6. Aleix Sarri, coordinador d'afers internacionals del president Quim Torra

Diuen que defensar amb fermesa el dret a l’autodeterminació és bloquejar el Congrés.



Al contrari. Defensar-lo és la única via possible per DES-bloquejar el Congrés. Sense solució per Catalunya, el bloqueig legislatiu i ideològic de l’estat és total, i aviat vindrà una recessió. — Aleix Sarri Camargo 🎗 (@aleixsarri) 11 de març de 2019

7. Josep Adolf Estrader, periodista