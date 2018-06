ARA Balears: cinc anys de compromís amb el país

“Recordo quan va néixer el diari, en uns moments difícils per a la terra i per a la llengua”. Així iniciava ahir el parlament de clausura dels premis de l’ARA Balears la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol. Moments abans del final de l’entrega dels guardons, la presidenta va agrair al diari aquestes distincions, que aposten per la terra, la llibertat, el medi ambient, el feminisme i la cultura del país.

El 23 de maig del 2013 sortia al carrer, per primera vegada, l’edició de l’ARA Balears. I ja fa cinc anys. Dos mesos després, la publicació de referència en llengua catalana no només celebra la seva ja consolidada entrega de premis, sinó que també bufa les cinc espelmes d’aniversari que han marcat els discursos.

La cerimònia, dirigida per l’actriu alcudienca Ona Borràs, s’ha iniciat amb la benvinguda de Catalina Serra, directora fundadora del diari ARA Balears. “Posar en marxa aquesta publicació va ser una experiència única”, declarava.

Moments després, Catalina Sbert, dona de Bartomeu Picornell, periodista molt compromès amb l’excel·lència en educació i que va morir l’any 2015, va fer entrega del premi que du el seu nom per la millora de la qualitat educativa. “Espero que amb aquest reconeixement us ajudin més que fins ara”, va dir al Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic, guardonat pel seu compromís ferm per acostar les matemàtiques a tots els nivells educatius i docents. El professor Pep Lluís Pol va recollir el premi tot assenyalant que “l’essència de les matemàtiques és la llibertat”.

Impulsa Balears, la plataforma de coneixement estratègic i interacció regional, va rebre el guardó a la iniciativa econòmica. El seu director, Antoni Riera, recollia el premi de la mà del membre del consell editorial de l’ARA Balears Joan Serra. “Ens emocionem perquè es reconeix un esforç i ens emociona perquè ens motiva, i aquestes són les eines que avui poden canviar el món”.

Pere Soberats, membre del consell editorial, feia entrega del tercer premi, en què es valora una acció social. Nani Sánchez, en nom del col·lectiu de Kellys de les Illes Balears, recollia el guardó per a una plataforma que ha donat a conèixer la situació del sector de la manera més reivindicativa per a millorar les seves condicions laborals. “Hem lluitat molt perquè se’ns escoltàs, però en realitat encara som allà on érem”, declarava.

Finalment, s’ha fet entrega del darrer guardó, el premi Toni Catany, que valora la cultura que fa país, i que enguany recau en el Festival de Poesia Mediterrània, que celebra vint anys de trajectòria. El president de la Fundació Toni Catany, Miquel Bezares, assegurava que el fotògraf estaria molt d’acord amb aquest guardó “a qui estima la poesia com l’art més proper a la imatge fotogràfica”. El poeta, escriptor i director del festival Biel Mesquida ha agraït a les institucions públiques el suport i ha reclamat més implicació per part de les privades.

El conseller delegat de l’ARA a Catalunya, Salvador Garcia, va agafar el torn de paraula per felicitar “el germà petit”, tot recordant que és així perquè l’ARA de Catalunya té set anys. “El primer miracle de l’ARA Balears va ser existir”, va recordar. Garcia ha defensat una publicació compromesa amb el país.

Ha agafat el testimoni sobre l’escenari la presidenta del consell editorial, Cristina Ros. La periodista ha assegurat: “Després de cinc anys, hem contribuït a fer que la societat canviés cap a millor”. El guardó de la quarta edició dels premis ARA Balears era una escultura feta a mà per l’artista Anastasia Egorova, i amb ell es van premiar projectes emprenedors i innovadors després de valorar fins a 37 iniciatives relacionades amb la feina en aquests quatre àmbits.

Durant l’acte s’ha pogut gaudir de les actuacions musicals en directe del duo Magalí Sare i Sebastià Gris. La intenció del diari amb aquests quatre premis anuals és girar el focus cap a uns altres referents. En cada edició es demana als lectors que hi participin amb les seves propostes.