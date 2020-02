L’ARA convoca la tercera edició de la beca Carles Capdevila

Per tercer any consecutiu, l’ARA, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, convoca la beca Carles Capdevila, un premi dotat amb 20.000 euros que en aquesta ocasió serà per a un projecte d’educació inclusiva. Les beques es van crear el 2018 amb l’objectiu d’homenatjar la figura del director fundador de l’ARA, que havia mort l’any anterior, i recordar el seu llegat. Per aquest motiu, van néixer amb dues modalitats, que es van alternant cada any i que representen els dos àmbits sobre els quals Capdevila va projectar amb més intensitat la seva mirada periodística: l’educació i la cura de les persones.

El 2018 la primera beca dedicada al món de l’educació va posar el focus en la innovació, i en aquesta segona ocasió es vol impulsar una iniciativa centrada en la inclusió. Així, les bases de la convocatòria (que es poden consultar a Becacarlescapdevila.ara.cat) determinen que es busca un projecte “d’atenció a la diversitat que estableixi un mètode o model innovador i participatiu per millorar la capacitat transformadora i formativa del centre escolar”. Els projectes que optin a aconseguir la beca han de “vetllar especialment pels alumnes més vulnerables i amb més dificultats, sigui per qüestió de capacitats, d’origen, de malalties o d’altres diferències”, i han d’“enfortir en els infants, en els mestres i en les famílies la consciència de la pluralitat social i la diversitat de vivències i, per tant, el valor de la tolerància”.

El termini per presentar candidatures s’obrirà el 2 de març i s’allargarà fins a l’1 de maig. Per fer-ho, caldrà omplir un formulari que s’activarà en el seu moment a la web de l’ARA. Hi podran concórrer mestres, pedagogs, educadors socials o psicòlegs de centres educatius d’infantil, primària, secundària o batxillerat, tant de Catalunya com del País Valencià i les illes Balears. Els projectes que optin a la beca s’han de poder desenvolupar en un centre educatiu al llarg d’un curs escolar, han de ser innovadors i han de crear un mètode que després pugui ser reaplicable en altres centres.

A l’hora de valorar les candidatures presentades, el jurat en tindrà en compte la capacitat transformadora sobre els alumnes, els mestres i les famílies (amb un màxim de tres punts); el caràcter pràctic (tres punts); la sostenibilitat econòmica (dos punts) i el grau de participació d’alumnes i professors (dos punts). Al llarg del mes de maig el jurat es reunirà per avaluar les propostes presentades i seleccionar les tres finalistes. El projecte guanyador s’anunciarà en un acte que tindrà lloc durant el mes de juny, en una data encara per concretar.

El jurat el formaran Ignasi Aragay, director adjunt de l’ARA; Xavier Bertolín, director de l’àrea d’acció comercial i educativa de la Fundació Bancària La Caixa; Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Jaume Bofill; Mireia Martínez, directora de l’Institut Jaume Balmes de Barcelona; Eduard Vallory, director d’Escola Nova 21; David Bueno, professor i investigador de genètica de la Universitat de Barcelona; Caterina Calsamiglia, doctora en economia per la Universitat de Yale, investigadora del Centre d’Estudis Monetaris i Financers i professora associada a la Barcelona Graduate School of Economics; Miquel Martínez, catedràtic de teoria de l’educació de la UB, i Genís Roca, consultor expert en transformació digital. Actuarà com a secretari del jurat el director de negoci de l’ARA, Oriol Canals.

Els dos projectes becats

La primera beca Carles Capdevila es va atorgar, l’any 2018, a l’Escola La Maquinista de Barcelona pel projecte +Educació, que treballa per crear lligams entre l’activitat educativa de diverses escoles i instituts del districte de Sant Andreu i les entitats cíviques de la zona. L’any passat la beca es va destinar a l’àmbit de les cures i el guanyador va ser l’hospital de carrer per a persones sense llar impulsat per l’Hospital Sagrat Cor i la parròquia de Santa Anna de Barcelona.