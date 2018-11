L'ARA, el diari generalista català que més creix

L'ARA segueix la seva tendència positiva i, de nou, un EGM el situa com el diari d'àmbit nacional que més creix. En concret, els 121.000 lectors de l'edició en paper aconseguits en aquesta onada suposen un increment d'un 5,2% respecte als 115.000 assolits un any enrere. Es consolida així el 'sorpasso' a 'El Punt Avui' que va indicar l'estudi fa un any, ja que en el mateix període el diari gironí ha crescut només un 2,9%, dels 102.000 als 105.000 lectors, concentrats fonamentalment (48.000) a la demarcació de Girona.

L'ARA, a més, retalla distàncies amb els dos diaris que lideren el rànquing. 'La Vanguardia' perd un 2,2% de seguiment i baixa fins als 572.000 lectors, i 'El Periódico' és el que més cau: baixa de 457.000 a 358.000 (comptant-hi els 41.000 que li aporta 'El Periódico de Aragón'), la qual cosa vol dir un 21,7% menys que un any enrere.

Pel que fa a diaris d'abast estatal, 'El País' és el més llegit (79.000 seguidors a les quatre demarcacions catalanes), seguit a molta distància d''El Mundo' (30.000), 'La Razón' (11.000) i l''Abc' (7.000).