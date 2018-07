L'ARA, primer diari de pagament a la web i segon en paper

L'ARA és el segon diari més llegit, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. En concret, l'estudi li atorga 64.000 lectors diaris, només superats pels 71.000 lectors que té l'edició catalana de 'La Vanguardia'. Tercera és l'edició en castellà del diari del Grupo Godó, amb 61.000 seguidors. 'El Periódico' obté 53.000 lectors en l'edició castellana i 47.000 en la catalana.

A la web, els resultats també són positius, ja que l'ARA és el diari de pagament més ben posicionat en l'enquesta de la Generalitat. A la pregunta "Com s'informa dels temes polítics per internet?" l'ARA obté 78.000 seguidors, només superat per dos mitjans gratuïts com 'La Vanguardia' (95.000 lectors) i 'Vilaweb' (84.000).

Les dades són consistents amb les del passat EGM, que atorgava 136.000 lectors a l'ARA i l'assenyalava com el diari en paper que més creix a tot l'Estat. Les xifres suposaven, a més, el millor tancament de curs en la història d'aquest diari, segons dades de l'EGM.