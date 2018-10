L'ARA està de festa: 5 anys del suplement per a les comarques gironines

El diari ARA celebra el dijous 11 d'octubre, amb un acte alhora festiu i periodístic, els cinc anys del seu suplement setmanal per a les comarques gironines, nascut per la voluntat d'acostar el diari als lectors. A partir de les 19 hores, amb la directora Esther Vera i Antoni Bassas, que conduirà la vetllada, començarà la trobada de lectors – prèvia inscripció–, professionals del diari i convidats especials, entre els quals hi haurà la pensadora Dolors Bramon i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, a més de dues presències estel·lars sorpresa que es desvelaran al llarg de la vesprada, i que inclouen una actuació musical.

Amb aquesta festa al Centre Cultural La Mercè de Girona, l'ARA vol agrair la bona acollida que ha tingut a les comarques gironines, on al llarg dels seus gairebé vuit anys de vida no ha deixat de créixer en presència i influència, especialment l'últim lustre gràcies al suplement setmanal coordinat pels periodistes Marta Costa-Pau, Gerard Bagué i Jordi Carreras.