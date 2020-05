260x366 L’ARA ofereix quatre minireceptaris amb més de 200 idees de cuina L’ARA ofereix quatre minireceptaris amb més de 200 idees de cuina

A partir d’aquest dimecres i durant les pròximes dues setmanes els lectors de l’ARA podran aconseguir una col·lecció de quatre minireceptaris. Es tracta de llibres de petit format, molt pràctics, cadascun dels quals inclou 53 propostes culinàries, descrites pas a pas i acompanyades de fotografies. Cadascun dels receptaris es podrà aconseguir, tant al quiosc com a la botiga online de l’ARA, per 7,50 euros.

Durant la primera setmana, del 20 al 26 de maig, s’oferiran els llibres dedicats a les torrades i a les melmelades casolanes. El primer, obra de Joan Jofre, inclou propostes que van des de les torrades més simples fins a les més complexes, amb ingredients com ara verdures, fruites, carns, embotits o fruits del mar, acompanyats amb diferents salses i condiments. El segon, signat per Núria Duran i Montserrat Roig, posa el focus en les melmelades de tota la vida, però també fa propostes més experimentals amb xútneis i gelees.

La segona entrega, del 27 de maig al 2 de juny, està formada per dos minireceptaris més. En un, centrat en aperitius i tapes, Mariona Quadrada explica com preparar des de les clàssiques croquetes, bunyols o broquetes, fins a plats més pròxims a la cuina moderna, com ara enfilades de plàtan i coco o pizzetes de ceba confitada i seitons. L’altre, dedicat a les coques i els pastissets, és un recull de receptes de rebosteria de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, a càrrec d’Anna Llop i Laura Mur.