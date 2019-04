L’ARA, a la plataforma de ‘fact-checking’ Comprobado

En un context de preocupació creixent per la difusió de desinformacions, l’ARA referma la seva voluntat de defensar un periodisme basat en la factualitat integrant-se en la plataforma Comprobado. Es tracta d’una iniciativa de periodisme col·laboratiu que treballarà per desemmascarar les anomenades fake news que corrin per la xarxa, amb un ull especialment posat en els períodes electorals. L’objectiu és detectar tant aquelles declaracions de polítics que no estan sustentades pels fets com la difusió de continguts que es fan circular per les xarxes socials públiques, com Twitter o Facebook, o bé opaques com WhatsApp.

La coordinació d’aquest projecte l’assumeixen la fundació First Draft i el portal Maldita.es, un dels referents de la verificació, que és qui ha aportat el mètode de treball. Els participants cooperen en les tasques de verificació i desmentiment i avalaran la feina dels seus companys. D’aquesta manera, abans de donar un contingut per desemmascarat, caldrà obtenir el vot favorable de tres mitjans participants.

L’ARA és l’únic diari català que s’ha incorporat a aquesta plataforma. Altres mitjans presents són l’Agència Efe, Europa Press, AFP, Servimedia, RTVE, Newtral, La Marea, Eldiario.es, Público, Diario de Navarra o Datadista. “Una mentida és una mentida i aquest projecte vol demostrar que en això tots els mitjans podem estar-hi d’acord”, s’explica en el dossier de presentació de Comprobado.

La feina d’aquest equip interdisciplinari es regirà per un codi de principis en què s’estableix que les verificacions cal fer-les “de forma imparcial i seguint únicament i exclusivament criteris periodístics a l’hora de seleccionar, verificar i validar els desmentiments”.

Un dels assumptes claus és la selecció de continguts per desmuntar. En aquest sentit, es prioritzaran justament els que s’estiguin viralitzant amb més efervescència, per prevenir l’abast de la intoxicació informativa que estiguin generant. La perillositat dels missatges serà també un altre factor determinant, i es tindrà una cura especial amb aquells continguts amb llenguatge de l’odi contra algun col·lectiu o que posin en perill la salut pública.

Comprobado examinarà, així mateix, les denúncies que faci arribar el públic a través dels canals que hi estiguin especialment destinats.

A partir d’aquesta feina, cada mitjà serà lliure de publicar i difondre aquelles verificacions que li interessin.

El projecte de Comprobado té la seva gènesi en una trobada amb 40 redaccions que va organitzar l’ONG First Draft amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat de fixar un mètode per obtenir la veritat periodística i lluitar contra la desinformació. First Draft ja ha donat suport a projectes col·laboratius de fact-checking en països amb processos electorals recents com França, el Regne Unit o el Brasil.