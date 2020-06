260x366 L'ARA regala un suplement dedicat al turisme interior L'ARA regala un suplement dedicat al turisme interior

Tot i l’aspiració de màxima normalitat que sura en l’ambient, és inevitable que aquest estiu sigui excepcional, també a l’hora de fer vacances. Algunes limitacions de moviment o la inseguretat sobre com tornar de l’estranger si hi ha un rebrot fa que molts ciutadans estiguin (re)descobrint les possibilitats del turisme interior. Per tal d’ajudar-los a fer-se una idea sobre la varietat de plans disponibles a pocs quilòmetres de distància, l’ARA regala aquest diumenge un suplement especial dedicat al turisme de proximitat.

Al llarg de 48 pàgines, el diari repassa algunes de les destinacions més populars, però també les que poden suposar un descobriment perquè no són tan habituals. I té en compte que un mateix lloc pot ser vist des de moltes maneres diferents. Així, es parla des de l’enoturisme fins al caravàning. El covid-19 també ha fet que prenguem més consciència del lloc de l’home en el planeta, i per això un dels articles analitza com viatjar sent conscients de la petjada ecològica, amb claus per minimitzar-la. Un altre dels focus és el cultural: viatjar pot ser una manera de conèixer el ric patrimoni del país i la seva varietat museística.

A banda de ser un repositori d’idees per a viatges i escapades, el suplement també vol afavorir la reflexió sobre el turisme. Diferents articles d’opinió i entrevistes parlen de com es tracta d’un dret social adquirit les últimes dècades. Entre els entrevistats hi ha David Font, director de l’Agència Catalana de Turisme, o José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.