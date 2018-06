L'ARA tanca el seu millor curs amb 136.000 lectors i un creixement del 56,3%

L'ARA encadena una quarta dada consecutiva de l'EGM alcista i ja suma 136.000 lectors per a l'edició en paper, la qual cosa el consolida com a tercer diari imprès de Catalunya. Es tracta, a més, de la millor dada històrica en un final de curs –el sondeig es fa públic tres cops a l'any– i això situa la capçalera en una immillorable posició per tancar un 2018 amb rècord històric anual. Respecte a la mateixa onada de l'any passat, creix un 56,3%: es tracta del rotatiu que més creix, i de llarg, a l'Estat (el segon és 'La Voz de Almería', amb un 21%).

A més, l'ARA retalla dràsticament distàncies amb el segon classificat, 'El Periódico', que –descomptada l'edició a l'Aragó– té 319.000 lectors, un 25,2% menys que fa un any. El rànquing català l'encapçala 'La Vanguardia', amb 612.000 lectors, i el tanca 'El Punt Avui', amb 90.000.

A Espanya, 'El País' segueix sent el diari amb més lectors, però marca la seva pitjor dada històrica, amb 1.069.000 lectors. És menys de la meitat dels 2.218.000 que tenia fa una dècada, el 2008. 'El Mundo' creix lleugerament i se situa en 701.000.