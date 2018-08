L''Abc' denuncia les 'fake news' de l'independentisme amb una 'fake news'

260x366

"Manipulació: el secessionisme català utilitza sistemàticament notícies falses". Així s'exclama l''Abc', en una portada que dibuixa una gran espiral lisèrgica que xucla el lector cap a una pèrfida estelada. Impossible mirar-la més de trenta segons sense caure a terra: xut d'ayahuasca a només euro seixanta. A la peça, llisten una sèrie de presumptes notícies falses. En alguns casos són efectivament rumors que han corregut per la xarxa (i a saber quina autoria tenien). No costaria gens fer una llista equivalent, amb notícies de signe contrari: és naturalesa de les xarxes, no de l'independentisme. En aquesta llista hi col·loquen també presumptes 'fake news' que no ho són. Diuen, per exemple, que una 'fake news' és que a Catalunya hi ha presos polítics, quan això no és una notícia falsa, sinó una qüestió d'interpretació. O bé posen com a mentida que "a Barcelona s'instal·larà la seu mundial de Facebook per combatre les 'fake news'". I, com a molt, podria comptar com a inexactitud, perquè certament hi ha algun altre centre similar –ep, ni mitja dotzena– al món. I, al capdavall, el mateix 'Abc' titulava: "Facebook escull Barcelona per crear un centre per combatre les notícies falses".

Però potser no hem de ser massa severs amb l''Abc', en termes de 'fake news'. Just a dalt d'aquest tema es llegeix el titular i subtítol. "Les empreses segueixen fugint de l'espiral del Procés: dues mil companyies més han deixat Catalunya des de principis d'any, la majoria rumb a Madrid, mentre l'economia de la regió perd pistonada". L'últim creixement interanual del PIB diu que Espanya ha crescut un 0,6%, mentre que Catalunya ho ha fet un 0,7%. Que si les matemàtiques no em fallen –tot podria ser, després de l'espiral del vertigen– és una dècima més a Catalunya que a Espanya. Vet aquí una 'fake news' que l''Abc' no denunciarà.