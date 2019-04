Absolen el fotoperiodista acusat de ferir un mosso

El fotògraf Isidre García Puntí ha sigut absolt de l'acusació d'haver ferit un agent dels Mossos d'Esquadra mentre cobria una protesta que va tenir lloc quan es va desallotjar l'anomenat Banc Expropiat de Gràcia. La Fiscalia i la Generalitat de Catalunya demanaven una pena de fins a 4 anys de presó i una indemnització d'entre 40.000 i 69.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Mentre que García Puntí assegurava haver marxat del lloc del fets quan va començar la càrrega policial, la Generalitat considerava que el fotògraf havia tirat una tanca metàl·lica que hauria lesionat un dels agents.

Segons ha informat el Grup Barnils, la sentència del jutjat número 5 de Barcelona estableix que no hi ha prou elements per demostrar que el fotoperiodista fos el culpable de les lesions que va patir el mosso de la Brigada Mòbil durant la nit del 25 de maig del 2016. El mosso va patir una lesió al tendó d'Aquil·les que el va deixar més d'un any de baixa i li ha comportat la incapacitat permanent per a aquesta feina, ja que no ha recuperat la mobilitat completa de l'articulació.

Arran de l'acusació contra Isidre García i altres casos, el Grup Barnils va presentar al mes de març un manifest per fer front comú en la defensa del lliure exercici de la professió.