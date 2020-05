Aconsegueix amb l'ARA el llibre d''El llenguado'

A partir d'aquest dissabte, 23 de maig, i fins al 31 de maig, l'ARA ofereix la possibilitat d'adquirir el llibre d' El llenguado, el programa de TV3 que, a cavall de la divulgació i l'entreteniment, parla de la llengua catalana en un to distès, pràctic i amb tocs d'humor.

El filòleg Pau Vidal, assessor lingüístic del programa, recopila en aquest llibre –també titulat El llenguado– els continguts que han donat vida a aquest espai televisiu, que es va estrenar a la televisió catalana el 15 de gener. En les pàgines, doncs, es parla de la situació de la català, de com el parlem i dels dubtes freqüents que tots tenim, a més de posar també especial atenció en altres temes més concrets, com ara la parla dels joves, les aportacions de la llengua al feminisme o, fins i tot, qui decideix la normativa. A més a més, a través del llibre es podrà viatjar a diversos territoris de parla catalana per fixar-se en el parlar dels seus habitants a la recerca de paraules i expressions típiques de cada zona.

Un altre dels grans objectius del llibre, i també del programa, és fer perdre la por de parlar malament que encara tenen molts usuaris de la llengua. El llenguado vol trencar el mite que el català és una llengua difícil d'aprendre.

Com pots aconseguir la promoció?

Per poder adquirir aquesta promoció –vàlida del 23 al 31 de maig comprant l'ARA– hauràs de presentar al quiosc un cupó situat a la part inferior de la contraportada del diari. Aquest cupó també estarà disponible només entre el 23 i el 31 de maig. El preu d' El llenguado és de 18 euros. També el pots encarregar per via digital a través de la nostra web.

Mentrestant, i perquè vagis fent boca, hem preparat un test –no especialment fàcil– sobre llengua catalana. ¿T'atreveixes a posar a prova el teu català? ¿Tu també portes un mestretites a dins? Comprova-ho aquí.