260x273 Acusen 'El Mundo' d'inventar-se una entrevista als sogres de Puigdemont Acusen 'El Mundo' d'inventar-se una entrevista als sogres de Puigdemont

La periodista romanesa Simona Danda ha explicat al seu diari que la peça d''El Mundo' sobre els sogres de Puigdemont és "una fabricació". I la seva denúncia cal tenir-la molt en compte, ja que va ser ella qui va acompanyar el corresponsal del diari espanyol a casa dels pares de Marcela Topor, a sis hores de viatge des de Bucarest. Però, segons explica, no van arribar a entrar-hi ni van entrevistar ningú. En canvi, a la crònica es narra que els conviden a dins i que els ofereixen tzuica, un licor local de pruna: els detalls pintorescos sempre van bé per vendre una història.

Danda fa notar que, a les fotografies publicades per 'El Mundo', els pares vesteixen exactament igual que en un article publicat un any i mig enrere, només que han modificat artificialment els colors de la roba. La periodista, a més, es va quedar de pedra quan va veure que apareixia signant també l'article, tot i no haver-ne escrit ni una sola línia. En el seu relat, explica com el seu col·lega ofereix una descripció irreal del barri per fer veure que els Topor viuen en territori sinistre. Perquè l'objectiu de l'article no és altre que denigrar la dona del president català retratant-la com a assídua a la bruixeria. A la crònica apareixen frases com "Ens fa por que ara comenci una guerra civil". Això s'ajusta perfectament al guió mediàtic de Madrid però, segons la periodista que va fer de guia, la frase no va ser dita aquell dia perquè, senzillament, no hi va haver entrevista. Danda és taxativa: "Els pares han deixat clar que no volen parlar de la seva filla o de la situació del seu gendre". Algunes de les cites que apareixen fan fila de ser reciclades d'altres vegades que la família ha fet declaracions, fent veure que van ser dites en aquell moment al periodista.

Francament, el diari hauria de preocupar-se menys per les bruixes i més pels fantasmes.