Adeu al 'Tube d'assaig', planter de creadors de sèries catalans

El programa Tube d'assaig, que ha servit per foguejar joves creadors catalans en la confecció de sèries, cau de la graella de Betevé. La falta de pressupost força el tancament d'un programa que ha servit per impulsar 31 projectes i donar una modesta primera oportunitat a la nova fornada de talent audiovisual. El comiat és indefinit, però no té per què ser irreversible: la cadena i la XAL demanaran els pròxims dies el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC) per poder revifar el programa.

"Si nosaltres tinguéssim diners, no l'hauríem aturat", explica Sergi Vicente, director de Betevé. "I si en tinguéssim més, el potenciaríem. Faríem projectes amb segones i terceres temporades, més professionalitzades. Però això ja és més un somni: és el que poden fer els països nòrdics. Per convicció, però també per pressupost".

Tube d'assaig oferia als creadors poder emetre un capítol pilot per Betevé i, a partir d'aquí, intentar aixecar una campanya de micromecenatge per poder tirar endavant la primera temporada de la sèrie. En total, s'han recollit més de 88.000 euros de crowdfunding, als quals s'han de sumar els 75.000 euros dels diferents premis Tube d'Assaig, oferts per la cadena municipal, que han permès que sis sèries hagin pogut rodar fins i tot la segona temporada.

La quantitat pot semblar menor, però diferents projectes de Tube d'assaig han guanyat premis com l'Ondas, el VOC d'Omnium o el Showcase de Pilots de Ficció i han sigut seleccionats en festivals com els de Sitges, Screen TV de Màlaga, Zoom d'Igualada, Serielizados Fest, NonStop Animac o Carballo Interplay. Alguns responsables dels pilots han fet el salt cap a la plena professionalització i han pogut crear títols com Drama (TVE), Em dic Manel! (TV3), Nou normals (IB3), pel·lícules com Les Perseides o programes com Coolhunters (TV3).

"Amb el tancament de Tube d'assaig, els joves creadors d'audiovisual s'han quedat orfes d'una finestra de microfinançament i d'exhibició de les seves sèries", explica a aquest diari Víctor Sala, director del programa. "Tant fa uns anys el DO de la Xarxa de Televisions Locals com fins ara el Tube d'assaig eren una oportunitat d'experimentació i de primer accés a professionalitzar-se per molts universitaris i joves. S'han de crear estructures on donar oportunitats i fer emergir nou talent. Ningú crea la seva millor obra a la primera, i és un deure públic que hi hagi plataformes així".

Com tantes altres coses, tot va començar amb un cafè: el que van fer el director de Betevé, Sergi Vicente, i el professor i assagista Jordi Balló. El segon havia escrit un article a La Vanguardia lamentant la falta de planter per als creadors de sèries. El primer li va dir que el volia conèixer per comentar la jugada. I aquesta va ser la llavor d'un projecte que ha estat en antena des del 2015 i que ha traçat complicitats amb universitats i centres com la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Blanquerna EMAV i el Tecnocampus de Mataró.

Betevé, però, travessa unes constriccions pressupostàries dures, derivades en bona part dels costos addicionals que ha hagut d'assumir per regularitzar la situació de la seva plantilla: primer va haver d'internalitzar el gruix del personal, que treballava via productora tot i que ho feia de manera estable des de feia lustres, i, després, els treballadors van exigir l'equiparació de les seves retribucions a les de la resta de l'administració municipal. Al no haver-hi un augment significatiu del pressupost per part de l'Ajuntament, la partida de compres externes ha quedat totalment escanyada. "Si el Tube d'assaig mor no és perquè no funcioni –insisteix Vicente–. Al contrari. Ens agradaria pagar-lo, però no podem fer-ho. Aquest any no tenim res per fer amb productores. Només tenim algun sobrant del 2020, però això no ens permet aguantar el projecte".