'After Life', de Ricky Gervais, tindrà una segona temporada

Netflix ha confirmat avui que 'After Life', la dramèdia de Ricky Gervais sobre un periodista que perd les ganes de viure després de la mort de la seva dona, tindrà una segona temporada. La sèrie es va estrenar aquest mes de març i la nova temporada, que tindrà sis episodis, està prevista per al 2020.

"Mai havia viscut una reacció com aquesta. Ha sigut una bogeria però també ha sigut reconfortant. Però ara m'haig d'assegurar que la segona temporada sigui encara millor i això m'obligarà a treballar molt més del normal. És realment molest", ha assegurat Gervais.

After Life is returning for a season two, which hopefully means more wisdom from penelope wilton to @rickygervais sitting on a bench pic.twitter.com/An3VZUrHi2