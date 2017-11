Ai, com cou, la llibertat de Puigdemont

260x366 "XXX", la portada de "XXX", la portada de

Si el lector hagués de comunicar què va decidir el jutge ahir en relació al president Puigdemont, i només pogués fer servir una sola paraula –prenguin-s’ho com un joc– és bastant probable que escollís 'llibertat'. I, efectivament, 'lliure' o 'llibertat' són les paraules que apareixen a les portades de ‘La Vanguardia’, ‘El Punt Avui’, l’ARA, ‘El Mundo’ o l’'Abc'. Però no a ‘La Razón’, on la decisió els cou tant que, en un meritori exercici de negació de la realitat, opten per titular “Puigdemont, atrapat a Bèlgica”. Atrapat és la paraula clau del titular i expressa exactament el contrari del que ha succeït. Suggereix captura, quan és a l’inrevés. És cert que no pot abandonar el país, però la notícia és que el jutge l’ha deixat lliure i sense fiança, la qual cosa posa en evidència la desproporció de les mesures aplicades per la jutge Lamela a la resta de l’executiu català. Parlar d’atrapat resulta cínic, perquè Puigdemont se sentirà molt més segur a Bèlgica que no pas a mercè de les polititzades autoritats judicials espanyoles. En aquest sentit, ‘El Periódico’ també escatima la paraula 'lliure' en el seu titular, però opta per una formulació en la qual s’admet que la notícia és positiva per al president català: “El jutge permet seguir a Bèlgica a Puigdemont”.

També val la pena aquest breu text de portada de l’'Abc': “L’advocat de l’expresident català utilitza ja tot tipus d’argúcies legals per dificultar l’entrega del líder secessionista a Espanya”. Ehem... en això consisteix, bàsicament, la feina dels advocats! En fi, venen dies de xovinisme espanyol i menyspreus a Bèlgica, a qui Europa Press ja tractava fa uns dies de “refugi d’etarres”. Normal que els cogui. Perquè mentre a Bèlgica hi ha separació de poders, a Espanya es practica la ‘superació’ de poders, que sona semblant però no és ben bé el mateix.