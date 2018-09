‘Al cotxe’, capítol especial dedicat a la nova temporada de TV3

Amb l’arrencada del nou curs, Eloi Vila convida a pujar al cotxe els responsables dels nous programes de TV3 per desvelar les novetats de la graella de la televisió pública. Entre els convidats hi haurà Òscar Dalmau i Òscar Andreu, que codirigiran i presentaran el late night La nit dels Òscars, i Gemma Nierga, que torna a la televisió amb Els meus pares, un nou espai en què entrevista els progenitors de personatges famosos. Vila també conversarà amb Samantha Vall, que estarà al capdavant del talent show sobre oratòria El got d’aigua, en el qual col·laboren l’actriu Alba Florejachs i l’experta en argumentació Gemma Lligades. Per la seva banda, Queco Novell li explicarà a Vila en què consisteix Trenquin tòpics, un nou format que busca mostrar què hi ha de cert en els clixés sobre els catalans. Les últimes a pujar al cotxe d’Eloi Vila seran Mercè Sampietro i Andrea Ros, les protagonistes de Si no t’hagués conegut, la sèrie que s’emetrà els dilluns a la nit. També hi haurà espai per a vells coneguts de la programació de TV3, com Quim Masferrer, que estrena la sisena temporada d’ El foraster, i Marc Ribas, que torna amb el Cuines.