Al final, oh sorpresa, no eren alienígenes

Durant uns anys, la comunitat científica ha especulat per què l'estrella KIC 8462852 –Tabby per als amics– emetia unes fluctuacions de llum que podien arribar a suposar un enfosquiment del 22% de la seva llum. Aquesta setmana hem sabut, gràcies a unes anàlisis elaborades per un equip de 200 astrònoms, que no hi ha res de sòlid o opac que bloqui el pas de llum. La NASA considera que l'explicació més plausible és un núvol de pols còsmica.

A partir d'aquí, l''Abc' titulava: "Punt final per a la megaestructura alienígena en l'estrella més misteriosa de l'Univers". És a dir, matava la llegenda que el misteri de la llum minvada tenia a veure amb el fet que una civilització avançada captava la llum de l'estrella per abastir-se energèticament. El problema és que aquesta fabulosa construcció alienígena no tenia cap versemblança ni aval científic. I, tanmateix, el diari ha viscut uns mesos d'això, amb titulars com "Per què astrònoms de tot el món vigilen 'l'estrella de la megaestructura alienígena'?" o "¿Explica la destrucció d'un planeta la megaestructura alienígena?". El curiós del cas és que Héctor Socas Navarro, investigador de l'Institut Astrofísic de les Canàries, va publicar al diari un article on es llegia: "A molts mitjans de comunicació, un torrent d'articles sensacionalistes ens parlen d'extraterrestres i megaestructures alienígenes. Aquest no és un d'aquests articles". I no ho era, d'acord, però tots els altres del mateix diari sí! És cert que el SETI –un programa dedicat a buscar vida extraterrestre pel cosmos– va interessar-se pel fenomen, però d'aquí a la idea que els marcians han construït un Zara a mil dos-cents anys llum hi ha un bon tros.

Seria fantàstic viure, en els nostres temps, la detecció de vida intel·ligent extraterrestre. Espero, però, que si mai cal narrar aquest esdeveniment els mitjans hagin afinat més el rigor.