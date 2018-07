260x366 Al presumpte corrupte Ulibarri li estalvien el titular Al presumpte corrupte Ulibarri li estalvien el titular

Una quarantena de detencions en diverses ciutats d'Espanya és el saldo de l'anomenada 'operación enredadera': una trama corrupta de contractes públics arreglats a mida. La policia assenyala José Luis Ulibarri com un dels líders de la xarxa i li atorga el paper d'aconseguidor. Llegeixo la notícia a 'El Mundo' i només trobo el seu nom en una frase perduda, a la segona columna: "Un altre dels investigats en el cas Gürtel, José Luis Ulibarri, està relacionat amb la trama". Ni tan sols s'explicita que se'l va detenir. I això de "relacionat" suggereix una certa distància, no pas un paper central, com se sospita. Una altra informació que no es detalla –i que dona la clau per entendre les dues omissions anteriors– és que es tracta del propietari de diversos diaris a Castella i Lleó i editor de l'edició que 'El Mundo' té en aquesta comunitat. Les portades d'aquest dimecres, a Castella i Lleó, tendeixen a ometre el seu nom, a excepció de 'La Nueva Crónica', que obre a cinc columnes amb el titular: "Ulibarri, detingut com a cervell d'una altra xarxa dedicada a arreglar contractes públics". En canvi, al degà 'Diario de León', propietat seva, hi ha un titular petit que omet tota referència a qualsevol detenció: "La UDEF escorcolla i investiga cinc ajuntaments per presumptes irregularitats en els contractes".

Un altre mitjà que li estalvia el titular és 'Libertad Digital'. Que sigui accionista d'EsRadio –l'emissora de Federico Jiménez Losantos, propietari d'aquest portal– deu tenir-hi alguna cosa a veure. Com també hi deu tenir a veure que no se li recordi la petició de set anys de presó que ja penja sobre ell com a imputat en la trama Gürtel. Imaginem, per un moment, què faria el portal si el detingut fos sobiranista. O d'esquerres.