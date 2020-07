Albert Sáez també dirigirà el diari 'Sport'

260x366 Albert Sáez va ser nomenat director d''El Periódico' al maig / ARA Albert Sáez va ser nomenat director d''El Periódico' al maig / ARA

"Un exercici de responsabilitat cap a mi mateix i també cap al diari". Així justifica en una carta pública Ernest Folch la decisió de deixar el diari Sport. El periodista i editor va tenir un infart fa algunes setmanes i això, segons explica, el va fer reordenar les prioritats vitals: "Quan em donin l’alta mèdica podria reprendre tècnicament la meva activitat laboral normal, però crec que hauria estat perjudicial per al diari allargar una situació de provisionalitat com aquesta".

Folch assegura que se'n va "d'aquest lloc de privilegi" amb un sentiment "d'orgull" per haver "reforçat la centralitat del diari sense renunciar mai a l’esperit crític i haver-ne preservat la independència". Al comunicat explica que deixa el diari en mans d'Albert Sáez, director d' El Periódico des del maig passat –que compaginarà la direcció dels dos diaris–, i explica que hi continuarà col·laborant "ja com a simple periodista".