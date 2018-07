Alerta mèdica: una epidèmia d’errateveeïtis s'estén per Madrid

260x366 Portada de La Razón, 17 de juliol del 2018 Portada de La Razón, 17 de juliol del 2018

Una estranya epidèmia recorre les galeries de la caverna. És una passa d'errateveeïtis, és a dir, de preocupació excessiva per la neutralitat informativa de RTVE. ‘La Razón’ obre portada amb “Un vot estronca el pla del PSOE per controlar TVE” i ‘El Mundo’, també en primera pàgina, diu que “Sánchez fracassa en l’assalt a RTVE i posa en evidència la seva debilitat parlamentària”. Assalt i control, ahà. Però, ¿on eren tots aquests substantius escandalitzats a les portades quan les treballadores de la casa vestien de negre cada divendres, en protesta per les manipulacions informatives de la redacció paral·lela implantada pel PP? ¿On els editorials exclamant-se pel centenar llarg d’escàndols denunciats pels mateixos periodistes de la casa? Certament, l’intent de Pedro Sánchez de renovar el consell de l’ens és matusser i preocupant. I el paper dels partits sobiranistes, beneint l’operació, incomoda per diversos motius. Però aquests diaris no van tirar de portada quan el PP i Ciutadans van pactar activar el concurs públic –aprofitant la seva majoria al Senat– de manera que els dos partits es reservaven una majoria d’experts i, per tant, s’asseguraven sostenir el mànec de la paella amb la qual sofregir un consell d’administració al seu gust.

En quatre paraules

Acabo amb un anunci convertit en editorial, involuntàriament. ‘El Periódico’ imprimeix a la seva portada el titular “Ultimàtum de la UE a Airbnb perquè compleixi la llei”. Però resulta que, a sota, hi ha un anunci. Sense cap imatge, només s’hi llegeix aquest missatge: “Idealista. Tots volem més”. I és així com el portal de pisos resumia, sense voler-ho i en tan sols quatre paraules, per què l’avís europeu té en realitat poques opcions de provocar un canvi real.