Alerten que la nova regulació audiovisual protegirà "menys els menors"

L'Associació d'Usuaris de la Comunicació (AUC) es mostra "preocupada" davant "la pèrdua de protecció dels menors" que es preveu, diuen, a l'avantprojecte de la llei general de la comunicació audiovisual. L'AUC alerta que l'avantprojecte de llei, presentat divendres passat a consulta pública, "és molt més ambigu que la llei actual" a l'hora d'abordar la protecció de menors i "elimina algunes de les mesures actualment vigents" sobre aquesta qüestió.

Per exemple, en la qualificació dels continguts per edats l'associació critica que "no s'estableix l'escala a aplicar" i "s'obvia que la qualificació i els seus distintius visuals i acústics han de ser similars per a tots els continguts televisius lineals". Tampoc es preveu, segons l'AUC, "que hagi de ser aprovada per l'autoritat audiovisual competent". L'associació subratlla que aquests són "aspectes fonamentals per garantir l'eficàcia de la qualificació".

Sense restriccions per franges horàries

A més, l'avantprojecte de llei elimina "les actuals restriccions per franges horàries per a l'emissió televisiva lineal en obert dels programes en funció de la qualificació per edats". L'AUC demanava que s'ampliés la protecció dels menors eixamplant les franges dedicades a tots els públics, com també el migdia dels caps de setmana. Amb la nova llei, diuen, "els mecanismes per evitar que els menors accedeixin a continguts inadequats són clarament insuficients".

L'avantprojecte estableix que entre dos quarts de vuit i les nou del matí dels dies laborables i entre dos quarts de vuit del matí i les dotze del migdia dels caps de setmana es prioritzaran els programes dirigits a l'audiència infantil. Sobre aquesta mesura, l'AUC no només diu que es tracta "d'un brindis al sol" sinó que considera que "com a efecte arraconarà els programes en horaris residuals".

L'associació valora positivament algunes novetats de l'avantprojecte de llei, com ara l'etiquetatge temàtic per als programes a banda de la qualificació per edats. També celebren la major regulació de les plataformes OTT (les que ofereixen contingut televisiu a través d'internet) i l'extensió de la normativa per a les plataformes d'intercanvi de vídeos com ara YouTube. Tot i això, insisteixen que si es tira endavant l'avantprojecte de llei tal com s'ha presentat, els menors "quedaran menys protegits davant de continguts inadequats" i suposarà "un retrocés davant els estàndards mantinguts fins ara".