Àlex Monner, protagonista del nou projecte de Mariano Barroso per a Movistar+

L'actor Àlex Monner es perfila com el protagonista del nou projecte que Mariano Barroso prepara per a Movistar+, segons ha pogut saber l'ARA. El director ja va fer una primera sèrie per a la plataforma, 'El día de mañana', que va ser rebuda molt positivament per la crítica i, segons va anunciar la companyia l'agost passat, actualment treballa en 'La línia invisible', una ficció que explicarà el orígens d'ETA durant els anys 60. Tot i que la intenció és comptar amb Monner com a protagonista, encara s'estan acabant de tancar els detalls de la seva participació.

Com en el cas d''El día de mañana', 'La línia invisible' serà una minisèrie de sis capítols. Basada en una idea original d'Abel García Roure i amb guió d'Alejandro Hernández ('El día de mañana', 'Todas las mujeres') i Michel Gaztambide ('No habrá paz para los malvados', 'Gigantes'), la ficció se centrarà en el moment en què Txabi Etxebarrieta va assassinar la primera de les 853 víctimes de l'organització terrorista, el guàrdia civil gallec José Antonio Pardines, que tenia 25 anys. Poc després Etxabarrieta moria en un enfrontament amb la Guàrdia Civil i es convertia en el primer membre d'ETA a matar i el primer a morir de la història de l'organització.

Monner va començar la seva trajectòria professional amb la pel·lícula 'Herois', de Pau Freixas, i el mateix director el va recuperar després per a la sèrie 'Polseres vermelles', un dels grans èxits de TV3.