Alimentar indirectament la via eslovena des de Madrid

Com era de preveure, la premsa que diumenge no va veure la jugular eslovena amb la qual es podia dessagnar Torra, avui s'apunta a la repesca. Ho fa amb un dia de retard respecte a 'La Vanguardia', que és qui va col·locar a l'agenda pública un assumpte que, sense la portada del dia anterior, hauria passat desapercebut. El mètode habitual és el de consignar les reaccions. Unes reaccions, esclar, que són interessades, ja que les protagonitza l'oposició i el bloc del 155: només faltaria que aplaudissin Torra! Diu, per exemple, 'El País': "Torra desferma la indignació en invocar la via violenta de la secessió eslovena". És interessant que es va un pas més enllà en la manipulació. Perquè allò que van fer els eslovens va ser un referèndum pacífic al qual va acudir el 93,2% de la població i que va aprovar la independència amb un aclaparador 95% del vot. La violència només comença quan l'Exèrcit Popular Iugoslau es mobilitza i desferma l'anomenada Guerra dels Deu Dies. 'La Vanguardia' ho formulava ambiguament, de manera que no arribava a acusar els eslovens de ser els agressors. Però en el titular d''El País' sí que clarament s'atribueix la violència a un poble que va voler defensar-se.

Aquest marc mental del diari pretesament més civilitzat de Madrid obliga, per cert, a una reflexió. S'ha brandat mil i un cops la xifra del 48% com a indicador més fiable de l'independentisme català. I, certament, per consumar una independència caldria una majoria inequívoca i inapel·lable. Però si 'El País', amb un 93,2% de participació i el 95% del vot afirmatiu encara distorsiona el relat per carregar la culpa de la violència en els agredits per l'exèrcit iugoslau, vol dir que l'independentisme català ha de tenir present que mai rebrà el plàcet de legitimitat del sistema mediàtic espanyol. S'escandalitzen de la via eslovena però, en no plantejar-hi alternativa, l'alimenten indirectament.