Amagant les vergonyes de les constructores sota la catifa

"Racionals" són els indicis que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) diu que té sobre set principals grans constructores espanyoles, de qui sospita que van formar un càrtel per repartir-se l'obra pública. És evident que es tracta d'una notícia de primer ordre, que diu moltes coses sobre l'economia estatal, amb capital a la tribuna del Bernabéu. Sabem, a més, que hi ha una persistent llegenda negra que envolta aquest lucratiu sector i que els seus tentacles són poderosos. ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr i Isolux Corsán –les set magnífiques del totxo– s'han vist esquitxades pel cas. Caigudes a la borsa –de les que cotitzen– d'entre un 2,4% i un 3,4%. Em penso que no cal defensar gaire més l'interès informatiu de la notícia, oi? Lògicament, hom esperaria trobar àmplies notícies a la premsa espanyola desenvolupant l'assumpte. Espais generosos, cobertures aprofundides, semàfors vermells als directius, editorials inflamats per aquest presumpte sagnat dels cabals públics... Bé doncs ha sigut exactament el contrari. Res a 'El País', res a 'La Razón', res a l''Abc' i només un complement discret a 'El Mundo'. A la premsa catalana, en canvi, obria pàgina tant a l'ARA com a 'La Vanguardia' i apareixia també explicat en posició secundària a 'El Periódico'.

Rumiant una mica, no pas gaire, el lector deduirà quin tipus de mecanismes subterranis deuen haver operat –i quines dependències estan en joc– perquè els principals diaris espanyols s'inhibeixin en una notícia que acabarà en escàndol quan es resolgui l'expedient i que fa pujar els colors a les poderoses constructores.

ÀLBUM DE TITULARS

"En España ya no cabe un tonto más: el ayuntamiento socialpodemita de ‘Uesca’ utiliza el «idioma » aragonés para dar la bienvenida a los visitantes". ('Alerta Digital')