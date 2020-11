Amazon i HBO, les dues plataformes que més han crescut a Espanya en l'últim trimestre

Tot i que Netflix continua encapçalant el rànquing de les plataformes més utilitzades, serveis com Amazon i HBO retallen distàncies. Així ho indica l'últim baròmetre de la consultora GECA, que quatre cops a l'any mesura els hàbits de consum dels usuaris pel que fa a plataformes de continguts online.

Les últimes dades, que inclouen des de l'agost fins a l'octubre d'aquest any, mostren que un 62,1% dels enquestats tenen accés a Amazon, 4,2 punts més que en l'informe anterior. Aquest augment és un rècord per a la plataforma des que GECA va començar a recollir dades d'ús de serveis de streaming. El seu anterior màxim va ser en l'onada de l'abril, quan Espanya estava en el primer estat d'alarma. Llavors, el percentatge d'usuaris que deia tenir Amazon era del 60,4%. El percentatge obtingut en aquest últim informe fa que Amazon es quedi a només 5,2 punts de Netflix (que obté un 67,3%), la distància més curta entre les dues plataformes fins ara.

GECA atribueix el creixement d'Amazon a l'augment de les vendes online, ja que el servei de continguts de streaming del gegant electrònic està vinculat a l'opció d'enviaments premium.

L'altra plataforma que ha experimentat un creixement notable és la HBO, plataforma que afirmen tenir un 27,3% dels usuaris, 4,2 punts més que al juliol. En aquest cas, GECA remarca que el servei encara està molt vinculat a l'oferta televisiva de Vodafone, operador que ofereix l'accés a la HBO dins del seu paquet. Un altre dels motius del seu creixement seria la tirada mediàtica de Patria, l'adaptació que ha fet la plataforma del bestseller de Fernando Aramburu.

En el rànquing, Movistar+ ocupa la tercera posició amb un percentatge del 32,3%. Des de GECA alerten, però, que l'operador està vivint un retrocés en la seva versió clàssica –la televisió digital contractada dins de les ofertes de telefonia– i un increment en el seu format per a no clients, Movistar Lite, que obté un 6,8%.

També creix, encara que molt menys significativament, Disney+, que obté un 21,3% dels usuaris, 1,3 punts més que al juliol. Molt més lleu encara és el creixement de les plataformes dels dos grans grups privats de televisió privada d'Espanya, Atresmedia i Mediaset. Atresplayer Premium aconsegueix un 5,3% dels usuaris gràcies al reclam de Veneno, mentre que Mitele Plus es queda en un 4%.

'La casa de papel', el més vist

Pel que fa als continguts més consumits, La casa de papel segueix situant-se en primera posició del podi gràcies a un 28,2% d'usuaris que afirmen haver vist la sèrie. Per darrere del thriller de Netflix queden La que se avecina, que està disponible a Amazon, i The big bang theory, que està disponible en fins a cinc plataformes diferents. L'informe també destaca el creixement de The boys (Amazon), que va estrenar la segona temporada el 4 de setembre.