Amazon encarrega a J.D. Payne i Patrick McKay fer la sèrie d''El senyor dels anells'

La sèrie més cara de la història (anunciada, si més no) ja té 'showrunners'. Amazon ha confirmat que l'adaptació d''El senyor dels anells' a la petita pantalla correrà a càrrec de J.D. Payne i Patrick McKay. Aquesta parella creativa es va conèixer fa més de 20 anys, en un debat a l'institut de secundària i, des d'aleshores, han treballat junts. Els seus projectes més recents inclouen el guió de 'Jungle cruise' i 'Star Trek 4'. A més, estan desenvolupant la sèrie 'Escape' amb el productor Mike DeLuca.

"El ric univers creat per J.R.R. Tolkien està ple de majestuositat i cor, saviesa i complexitat. Estem totalment encantats d'associar-nos amb Amazon per donar-li nova vida. Ens sentim com Frodo, partint de la Comarca, amb una gran responsabilitat. És el començament de l'aventura de la nostra vida", declaraven. De la sèrie se saben poques coses encara, més enllà que explorarà noves històries, precedents en el temps a les narrades a 'La germandat de l'anell'.

Amazon va comprar els drets per adaptar el famós llibre per 250 milions de dòlars. Tenint en compte els estàndards creixents de producció, els analistes calculen que aquesta pot ser la primera sèrie que superi la barrera psicològica dels 20 milions de dòlars per episodi.