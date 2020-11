Amazon Prime Video estrena un documental sobre Elionor de Borbó

Amazon Prime Video ha publicat avui per sorpresa el documental Elionor. El futur de la monarquia renovada. La inclusió del metratge a la plataforma s'ha fet sense cap mena de promoció, al contrari del que sol passar amb tots els continguts de la companyia. "La princesa d'Astúries, Elionor de Borbó, ja és una adolescent de 15 anys. En aquest documental es descobreix la seva personalitat, es revela per què durant anys va estar allunyada de la mirada mediàtica i s'analitzen els obstacles als quals s'enfronta en el seu camí cap al regnat. Un relat detallat i sorprenent, fet per periodistes, de com és i serà aquest futur d'Elionor com a reina", descriu la sinopsi de la plataforma.

La cinta està dirigida per Raúl García i Daniel Flores. Està produït per ¡Hola! Media per a Amazon Prime Video. Entre el repartiment del documental apareixen els reis Felip de Borbó i Letícia Ortiz, a més de les seves filles Elionor i Sofia. No hi ha material nou sobre l'hereva del tron espanyol i es basa tot en material d'arxiu. Diversos periodistes aporten les seves percepcions sobre la figura de l'hereva adolescent, com Ana Rosa Quintana i Nieves Herrero, a més de Carmen Remírez de Ganuza, Almudena Martínez Fornés, Luis María Ansón, Sandra Aladro, Mabel Galaz, Maria Eugenia Yagüe i Martín Bianchi.