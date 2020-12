Amazon Prime ressuscita 'Historias para no dormir'

Chicho Ibáñez Serrador va crear Historias para no dormir fa 50 anys però la seva creació centrada en el terror continua encara vigent. Tant, que Amazon Prime Vídeo ressuscitarà l'obra en forma de remake, segons ha publicat el portal especialitzat Vertele. La plataforma tindrà aquest retorn entre les seves pròximes propostes i, a més, la cedirà al talent creatiu de directors tan destacats com Rodrigo Cortés, Paula Ortiz, Paco Plaza i Rodrigo Sorogoyen, entre d'altres. Dels quatre, l'únic que no té experiència prèvia en la realització televisiva és Cortés. Tot i això, ha realitzat últimament el llargmetratge Blackwood, que s'emmarca en el gènere de suspens i comptava amb Uma Thurman com a protagonista.

Cadascun dels cineastes s'encarregarà de dirigir i reinterpretar un capítol d'aquesta antologia que en la seva etapa original amb Chicho Ibáñez Serrador ja va adaptar textos de Ray Bradbury, Edgar Allan Poe o Robert Arthur. La ficció ja va tornar el 2005, quan Mediaset va batejar-la com a Películas para no dormir. Álex de l'Església, Jaume Balagueró, Mateo Gil, Enrique Urbizu, Paco Plaza i el mateix Chicho Ibáñez Serrador van ser els directors elegits en aquella ocasió. De fet, per a Serrador, la seva participació en el format va ser la seva última feina com a director. En aquella ocasió, el judici de l'audiència no va permetre que continués. Tot i això, ara el fet d'oferir-se via plataforma permetrà menys rigor en aquest sentit. Historias para no dormir es va emetre en dues etapes a TVE, del 1966 al 1968 i, després, el 1982.